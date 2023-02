Hof: oud-voorzitter hockeyclub toch schuldig aan verduistering

Hockeyclub Vianen heeft na ruim vijf jaar een civiele rechtszaak wegens verduistering gewonnen tegen een oud-voorzitter. Hij moet de club meer dan een ton betalen, oordeelt het gerechtshof in Arnhem.

De man was van 2010 tot 2016 voorzitter en werd in 2020 door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. De rechter achtte toen bewezen dat de man over een periode van een kleine drie jaar ruim 35.000 euro aan clubgelden had achterovergedrukt. Hij kocht onder meer een auto en betaalde een verkeersboete van de contributie van de leden; zelf beweerde hij dar het ging om verrekening van geld dat hij voor de hockeyclub had voorgeschoten. Dat vond geen gehoor bij de rechter.

Vrijspraak in hoger beroep

Maar in hoger beroep wist de voormalig voorzitter onder zijn taakstraf uit te komen door te wijzen op de vage manier waarop werd omgegaan met vrijwilligersvergoedingen die verdeeld over meerdere rekeningen werden overgemaakt of deels als onkostenvergoedingen te boek kwamen te staan. Het werd met de vastgestelde maximale vrijwilligersbijdragen niet erg nauw genomen, concludeerde het gerechtshof, dat er daarom niet van overtuigd was dat de man ook echt geld heeft verduisterd. Het hof hield toen al een slag om de arm: ‘Het vorenstaande sluit overigens niet uit dat verdachte (en de overige bestuurs- en commissieleden) mogelijk wel civielrechtelijk (bestuurdersaansprakelijkheid) verantwoordelijk kan (kunnen) worden gehouden voor zijn (hun) handelingen.’

111.000 euro plus rente

In de civiele procedure heeft het hof nu inderdaad wel geoordeeld dat de voorzitter geld heeft verduisterd. De uitspraak is nog niet gepubliceerd, maar de hockeyclub heeft de veroordeling op de eigen website publiek gemaakt. De man moet ruim 84.000 euro betalen, vermeerderd met wettelijke rente, plus een bedrag van 27.000 euro aan proceskosten. ‘Met deze uitspraak sluiten we een hele lange periode van gesprekken, onderzoeken, verhoren en zittingen af en hopen we vanaf nu weer volop naar de toekomst van MHC Vianen te kunnen gaan kijken.’