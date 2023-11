Lagere straffen in hoger beroep Vestia-fraude

De rechter heeft in hoger beroep de tussenpersoon van woningcorporatie Vestia vrijgesproken van zijn gevangenisstraf van 2,5 jaar voor zijn rol in het financiële schandaal. Het gerechtshof Den Haag heeft geen bewijs voor witwassen gevonden en houdt het daarom bij een taakstraf van 460 uur en een volledig voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar.

Arjan G. kreeg de celstraf in 2018 opgelegd. Zijn straf valt ook lager uit omdat hij de zaak aanhangig maakte bij de autoriteiten. De tussenpersoon wordt wel veroordeeld voor het omkopen van Vestia-kasbeheerder Marcel de V.. Samen waren zij de spil in een omkopingsschandaal bij de toen zeer grote woningcorporatie. Ze sloten jarenlang bij banken voor tientallen miljarden euro’s aan contracten af voor derivaten en streken daarvoor commissies op, die ze deelden. De kasbeheerder wist zo een slordige 10 miljoen euro te vergaren.

Ook lagere straf kasbeheerder

Ook hij ziet zijn straf verminderd, al is het minder sterk dan bij G. De celstraf van drie jaar is terggebracht tot tot 2,5 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan omkoping, witwassen en het plegen van valsheid in geschrift. Het hof heeft bij de lagere straf laten meewegen dat de rechtszaak langer duurder dan eigenlijk had gemogen en heeft de grote impact op het persoonlijke leven van De V. meegerekend.

In 2012 kwam aan het licht dat Vestia bij diverse banken voor 23 miljard euro aan derivaten had afgesloten. Uiteindelijk bedroeg de schade voor de corporatie na noodingrepen 2,7 miljard euro. Andere corporaties moesten bijspringen en personeel werd ontslagen om het bedrijf van een faillissement te redden.

Bron: ANP