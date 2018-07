Wat is de beste manier om nieuwe klanten te werven als administratiekantoor? Ten eerste geldt dat je vloeiend moeten kunnen uitleggen waarom ze speciaal bij jou moeten zijn en niet bij een ander. Maar er speelt meer mee. Immers, klanten werven is leuk, maar het is ook de bedoeling dat ze klant blíjven. Dat betekent dat je kwalitatief sterk werk aflevert en dat je facturen transparant zijn. Je komt je afspraken na, zowel met klanten als met je collega’s. En je maakt als administratiekantoor optimaal gebruik van ICT.

Op deze manier gaan je huidige klanten niet snel weg en dat is een relatief comfortabele uitgangspositie. Dan de vraag ‘Hoe vind je als administratiekantoor nieuwe klanten?‘. Dat is nog steeds een mooie uitdaging, maar het is er niet een die uit pure nood geboren is. Want vergis je niet: je klanten voelen het vaak haarfijn aan als jij het financieel wat moeilijker hebt. En er net iets te nadrukkelijk op aast om extra werk binnen te hengelen. Daarvan gaan veel klanten alleen maar in de ‘achteruit-modus’. En dat is wel het laatste waar je op zit te wachten. Toch?

Op zoek naar klanten

Nieuwe klanten werven is spannend. Het is pionieren; uitproberen welke zoekactie het meest succesvol is en waarom. Wat voor type klanten trek je met verschillende acties aan? En zijn dat dan ook de klanten die je graag wilt hebben? Er zijn diverse manieren waarop je nieuwe klanten kunt vinden; via online én offline acties. Idealiter loopt dat op een natuurlijke manier door elkaar heen.



Online acties

Om te beginnen met LinkedIn: je kunt je hier zelf nadrukkelijk op profileren als administratiekantoor. Maar je kunt ook actief op zoek gaan naar LinkedIn-groepen waarin je veel potentiële klanten uit jouw voorkeurssector zou kunnen treffen. Het discussieforum dat zo’n groep vaak heeft, is ook interessant. Daar komen met enige regelmaat ook zaken voorbij die raken aan administratieve dienstverlening. Zie je dat mensen zich daarover beklagen, dan ligt de bal bij jou om actief contact te zoeken. De binnenkomer ‘Ik zag op LinkedIn dat je….’ werkt te allen tijde beter dan pure cold calling.

Bovendien: mensen worden daardoor vaak in positieve zin verrast. Ook Twitter is een medium voor klantenwerving. Door zoektermen in te geven als ‘administratie’, ‘salarisadministratie’, ‘fiscale aangifte’, ‘boekhouding’ en dergelijke, kun je potentiële klanten traceren. Je kunt er ook van leren hoe je concurrenten zich daar goed profileren.

Laat het gezicht van je bedrijf ook goed uitkomen op de website van de administratiekantoor en op Facebook. Je zakelijke pagina hoort er professioneel uit te zien. Verspreid relevante, aantrekkelijk ogende informatie. Dus inclusief goed beeldmateriaal en concrete lijstjes als ‘De 5 grootste voordelen voor elke ondernemer’.

Offline acties



Naast de ‘online jacht’ op klanten, zijn er natuurlijk ook de nodige offline tactieken mogelijk, zoals het organiseren van klantevents. Bied je klanten inhoudelijk dan wel iets stevigs; ze komen niet uitsluitend voor de bitterballen en het netwerken. Doseer zo’n event goed qua tijd, sprekers en activiteit en organiseer het ook niet te vaak. En bied je klanten ook gerust aan om een prospect mee te nemen. Lid worden van een lokale ondernemersvereniging is ook een optie. Je komt zo in contact met medeondernemers die ook hun administratieve verplichtingen hebben. Zeker als je de bijeenkomsten hiervan met enige regelmaat bezoekt, komen daar vroeg of laat een keer nieuwe klanten uit.

Je kunt als administratiekantoor ook samen optrekken met een andere zakelijke dienstverlener. Onder het motto ‘samen sterk’ heb je jullie klanten dan veel meer te bieden. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsverbanden met een advocatenkantoor, een hypotheekverstrekker of een financial planner. Maak uiteraard wel goede afspraken; dan blijft het leuk.

De belangrijkste tips om klanten te vinden!



Voor klantenwerving is het essentieel dat je jezelf, je eigen administratiekantoor, op een goede manier structureel zichtbaar maakt. Een goede mix van online én offline acties. Maar zorg vooral ook voor een enthousiaste uitstraling van jou en je medewerkers over de producten en diensten die je levert. Enthousiasme blijft klanten bij.

Leg klanten ook heel duidelijk uit wat de voordelen zijn als je op abonnementsbasis voor hen werkt: een relatief lage prijs en geen financiële verrassingen! En geef je klanten met enige regelmaat wat gratis (ongevraagd) advies. Daar kweek je goodwill mee; een onmisbaar ingrediënt voor een langdurige klantrelatie. Op welke manier zorg jij voor goodwill bij je klant? Trouwens nog een belangrijke tip voordat je de samenwerking met een nieuwe klant aangaat: zorg voor een goed intakegesprek. Zo komen jullie tijdens de samenwerking niet voor verrassingen te staan.