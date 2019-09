PERSONALIA: Jeroen Spooren nieuwe vennoot Accombis Accountants & Adviseurs

Per 1 september is Jeroen Spooren toegetreden als vennoot van het Brabantse Accombis Accountants & Adviseurs. Hij voegt zich daarmee bij Elly Dekkers (fiscaal jurist) en Ed Daniëls (AA-accountant), meldt het kantoor uit Bladel.

Jeroen (38), woonachtig in Netersel, is sinds het najaar van 2017 werkzaam als registeraccountant bij Accombis. Met zijn ervaring bij een middelgroot accountantskantoor en zijn Kempische roots was hij de ideale kandidaat om toe te treden als vennoot, meldt Accombis. ’We willen graag verjongen zonder aan continuïteit te verliezen. Zeker nu Huub van de Weegh een stapje terug zal gaan doen’, licht Ed Daniëls toe.

Ook Elly Dekkers ziet de toegevoegde waarde van Jeroen: ‘Hij motiveert iedereen om te zorgen dat we onze klanten optimaal bedienen. Daarnaast heeft hij veel vakinhoudelijke kennis en heeft hij veel ervaring in het midden- en kleinbedrijf.’

Met de toetreding van Jeroen wil Accombis met name op het gebied van advies de service naar klanten toe vergroten. ‘Voor een ondernemer is een jaaraangifte verplicht, maar een prognose en tussentijdse cijfers niet’, aldus Jeroen. ‘Wanneer wij als adviseur deze service bieden krijgen ondernemers dus meer inzicht in hun actuele bedrijfsvoering en kunnen ze beter vooruit kijken en indien nodig tijdig bijsturen.’

Jeroen heeft zich al bij een groot deel van de klanten van Huub van de Weegh voorgesteld, aangezien hij de werkzaamheden van Huub over zal gaan nemen. In de toekomst zul je dus meer van Jeroen gaan zien en horen bij Accombis.

Bron: Accombis