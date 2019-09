Zo wordt jouw bedrijf net zo snel als een Formule 1 team

Zijn uit de hand gelopen hobby resulteerde in een uniek versnelmodel en het managementboek Formule X. Jurriaan Kamer neemt je in zijn keynote op Exact Live mee in de wereld van de Formule 1. Hij laat je zien hoe je de best practices van de F1 in jouw werk toepast.

Achter de schermen van de F1

Op zijn vijftiende ontdekte Jurriaan de Formule 1. Al snel was hij fan van alle grootheden: Michael Schumacher, Mika Häkkinen en natuurlijk Jos Verstappen. Zijn fascinatie kreeg jaren later een nieuwe boost, toen Max Verstappen ten tonele verscheen. ‘Door Max begon ik het racen weer te volgen. Ik vond het dan ook te gek dat ik werd gevraagd om een speech te geven in de Red Bull Racing fabriek.’ Daar kreeg Jurriaan een uitgebreide rondleiding. ‘Dat was echt een eye-opener. Ik keek vanuit mijn werkbril naar de Formule 1 en zag opeens dingen die ik op tv nog nooit gezien had.’

Versnellen door stil te staan

Zo leerde Jurriaan onder andere dat de teams, tijdens het raceweekend, maar liefst vijftig verschillende feedbackmomenten hebben. Eén daarvan vindt elke maandagochtend na de race plaats. Het complete team, rond de 900 personen, verzamelt zich dan rond het podium van teambaas Christian Horner. ‘Tijdens deze meeting geeft Horner iedereen context en helderheid over wat de komende tijd belangrijk is. Je denkt misschien: die tijd kunnen al die mensen toch veel beter besteden? Maar het ene uur dat zij hierin investeren, bespaart hen stuk voor stuk uren uitzoekwerk. En tegelijkertijd zorgt Horner ervoor dat iedereen hetzelfde doel voor ogen houdt.’

Reflecteren, leren en anticiperen

Jurriaan: ‘Alle Formule 1 teams besteden zoveel tijd aan reflecteren en leren. Zelfs de teams die keer op keer wereldkampioen worden.’ Een belangrijk onderdeel van dit lerende vermogen, is de data die de teams verzamelen. ‘Tijdens de race verzamelen honderd verschillende sensoren allerlei data. Die worden realtime geanalyseerd. Ook wordt er afgekeken bij de concurrenten. Met deze informatie kan het team ergens op anticiperen, nog voordat het gebeurt.’

Praktische toepassing

Ook al lijken de voorbeelden van de Formule 1 misschien nog een ver-van-je-bed-show. De lessen die je hieruit leert zijn toepasbaar binnen iedere organisatie. Zo werkt het volgens Jurriaan: ‘Versnellen is alleen zinvol als het de juiste richting op is. Zorg dus dat er een eenduidig doel is. Onderzoek vervolgens wat de vertraging in jouw organisatie veroorzaakt. Ga in gesprek met je medewerkers en vraag wat hen belemmert om het beste werk van hun leven te leveren. Neem tegelijkertijd de bestaande regels onder de loep. Maak processen weer simpel. Laat managers uit hun ivoren toren klimmen en zich dienstbaar opstellen tegenover het personeel. En laat de medewerkers, die het dichtst bij de klant staan, beslissingen nemen. Dan kan jouw organisatie net als een Formule 1 team héél veel snelheid maken.’

Ready, set, go!

