Bescheiden omzetverwachtingen mkb-accountants en administratiekantoren

Accountants en administratiekantoren zijn gematigd over hun resultaten over 2023, concludeert Exact uit de eigen MKB Barometer. De belangrijkste uitdaging: digitalisering.

Exact heeft voor de MKB Barometer tachtig accountants en administratiekantoren ondervraagd. ‘Accountants staan voor veel uitdagingen’, concludeert Exact. De branche is gematigd over de omzet- en winstverwachting voor 2023. 37 procent verwacht een omzetstijging, 41 procent denkt dat de omzet stabiel blijft. ‘De inflatie is daar een belangrijke oorzaak van. Veel kantoren zien dat het een negatieve impact heeft op hun winstmarge. De toenemende kosten kunnen ze vaak niet zo maar doorberekenen aan hun klanten.’

In het onderzoek geeft 40 procent aan de hogere kosten niet te kunnen doorberekenen. Minder dan de helft van de administratiekantoren en accountants (47 procent) verwacht winst te boeken, 10 procent voorziet rode cijfers. ‘Om de marges op peil te houden ziet de sector het verminderen van handmatige handelingen als de belangrijkste sectorspecifieke zakelijke uitdaging voor 2023 en zetten ze in op automatisering van processen.’

Meeste klanten zien boekhouder als coach

De belangrijkste belemmeringen op weg naar efficiënter werken zijn ‘stop & go’s’ – langer moeten wachten op aanvullende informatie van klanten – en de complexiteit van het applicatielandschap. ‘Tegelijk blijft het verder ontwikkelen van de adviesrol een belangrijke uitdaging en proberen accountants zich vooral te onderscheiden op het vlak van kwaliteit.’ De meerderheid van de klanten (53 procent) verwacht inmiddels dat ‘mijn boekhouder mij coacht en adviseert over het runnen van mijn bedrijf’.

Data: beperkte rol, hoog op agenda

De interne kantooradministratie heeft volgens de ondervraagden het meeste baat bij laagdrempelige, gebruiksvriendelijke softwareoplossingen (51 procent) en het bundelen van alle klantinformatie op een centrale plek (38 procent). Toch werkt 46 procent nog met losse softwaretoepassingen, al dan niet aangevuld met Excel.

Behalve procesautomatisering staat ook betere cijfermatige inzichten krijgen door digitalisering hoog op de agenda. ‘Ze willen graag meer sturen op data, maar beschikken veelal nog niet over de juiste tools’, zegt Exact over accountants- en administratiekantoren. 45 procent geeft aan dat data nog maar een beperkte rol spelen in de organisatie. Wel denkt een meerderheid dat data leiden tot betere beslissingen.

Actievere houding

Voor 64 procent van de accountants is verantwoord ondernemen een belangrijke bedrijfsdoelstelling. ‘Voor accountants geldt dat ze vooral naar het steunen van lokale doelen kijken. Op het gebied van duurzaamheid en diversiteit en inclusie zien we dat er veel ruimte is voor een actievere houding.’ Vacatures invullen blijft moeilijk, waardoor ook het opvangen van verlof en verzuim extra lastig is. ‘Het introduceren van selfservice in de verlof- en verzuimadministratie kan een bijdrage leveren.’