Exact investeert in PSD2 en lanceert geïntegreerde betaallink 

Exact lanceert een oplossing om het betalingsproces te versnellen: de geïntegreerde betaallink. Met deze betaallink kunnen facturen en automatisch verstuurde herinneringen vanuit Exact Online worden voorzien van een betaallink waarmee klanten eenvoudig de facuur kunnen betalen.

Deze digitale toepassing is gebaseerd op PSD2, de Europese richtlijn voor betalingsdiensten. Deze wet houdt onder andere in dat banken verplicht zijn om derde partijen toegang te geven tot betaalrekening als men daar toestemming voor geeft.

“Met de betaallink spelen we in op de grootste boekhoudkundige uitdaging van het MKB: op tijd betaald krijgen. Juist in deze tijden van stijgende kosten en inflatie doen we er alles aan om ondernemers van de juiste tools te voorzien om hun cashflow op peil te houden”, aldus Kuno Klumpers, Product Line Director Accounting bij Exact.

Ondernemers die gebruik maken van Exact Online kunnen met behulp van de geïntegreerde betaallink makkelijk en snel facturen of herinneringen laten betalen door hun klanten door de betaallink automatisch toe te voegen aan de e-mail waarmee de factuur of herinnering wordt verzonden. De ontvanger van de link kan vervolgens simpel betalen via zijn of haar eigen bank-app of online bankomgeving, zoals de klant gewend is bij andere betaalmethoden. De verwerking van deze betalingen is volledig geautomatiseerd, naadloos geïntegreerd met de financiële administratie en werkt volledig zonder tussenkomst van een externe betaalprovider. “Met de geïntegreerde betaallink beschikken Exact Online gebruikers over een extra instrument om hun cashflow te verbeteren en actueel inzicht te houden in hun financiële situatie. En omdat we er zo sterk in geloven dat we al onze gebruikers hiermee echt helpen sneller betaald te krijgen, bieden we de betaallink kosteloos aan in onze Exact Online abonnementen. Samengevat zijn betaallinks makkelijk, soepel en gebruiksvriendelijk voor zowel de ondernemer als de klant”, vertelt Kuno.

Accountancy- en administratiekantoren

Ook accountants en Mijn[Kantoor] gebruikers kunnen sneller en makkelijker betaald krijgen dankzij de geïntegreerde betaallink. Voor accountancy- en administratiekantoren betekent dit dus dat ondernemers die de boekhouding hebben uitbesteed bij het accountancy- en administratiekantoor maar wel zelf factureren ook gebruik kunnen maken van deze innovatie. Een ander belangrijk voordeel voor accountants is het feit dat betalingen direct worden bijgeschreven op de eigen bankrekening van de klant – in plaats van een derdegeldenrekening. Dit maakt No hands reconciliatie mogelijk, dat is het volledig automatisch afletteren van betalingen ontvangen via de betaallink. Dit zorgt voor een enorme productiviteitswinst bij kantoren, waar het vinden van personeel een van de belangrijkste uitdagingen is. Kuno Klumpers: “Exact helpt met deze innovatie dus niet alleen de ondernemers, maar ook de accountancy- en administratiekantoren kantoren. Een duidelijke win-win situatie”.

Exacts investering in PSD2

Het is niet zomaar dat Exact met een eigen betaallink komt. In de afgelopen jaren heeft Exact flink geïnvesteerd in de technologische ontwikkelingen die de Europese richtlijn voor betalingsdiensten, bekend als PSD2, met zich meebrengt. Exact beschikt over een uitgebreide PSD2-licentie waarin ook de mogelijkheid tot het initiëren van betalingen is inbegrepen. Hierdoor kan de softwareontwikkelaar gebruikers ondersteunen met praktische toepassingen van PSD2, zoals de geïntegreerde betaallink van Exact en geautomatiseerde bankkoppelingen.