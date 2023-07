Zorgen om tarieven bij zakelijk dienstverleners

Zakelijke dienstverleners in het mkb maken zich grote zorgen om de druk op tarieven, meldt Exact op basis van de eigen MKB Barometer. Het aandeel ondernemers dat zich daarover zorgen maakt, is gegroeid naar 46 procent, tegen nog 21 procent twee jaar terug.

Onder de zakelijke dienstverlening vallen zoals IT-dienstverleners, architecten en marketing- communicatiebureaus, maar ook accountants. Belangrijke reden voor de toegenomen kopzorgen is de hoge inflatie: 41 procent= van de respondenten geeft aan de hogere kosten niet of maar beperkt door te kunnen berekenen aan klanten. ‘Toch geeft de helft van alle zakelijke dienstverleners in het mkb aan een positieve nettowinstmarge te verwachten in 2023, wat beduidend hoger is dan het mkb-gemiddelde van 38 procent.’

Ruim 5 miljard gederfde omzet

Remco Kroes, solution marketeer bij Exact, geeft aan dat het vinden van nieuwe klanten met stip de belangrijkste zakelijke uitdaging was voor mkb’ers in dienstverlening. ‘Dit jaar staat de druk op tarieven op een gedeelde eerste plaats, samen met het werven van nieuwe medewerkers (46 procent). De impact van deze twee uitdagingen zien we ook terug in het percentage projecten dat binnen tijd en budget en tegen de gewenste kwaliteit wordt opgeleverd. Dit aantal is namelijk gedaald van 74 procent in 2021 naar 63 procent in 2023. Het is dan ook niet geheel verwonderlijk dat het percentage projecturen dat niet factureerbaar is met 5 procent is toegenomen naar een totaal van 17 procent. Het staat gelijk aan een gederfde omzet van 5,3 miljard euro per jaar, waar dat in 2021 nog 3,8 miljard was.’

Digitalisering prioriteit

Niet verbazingwekkend is dat ook digitalisering een prioriteit is bij zakelijke dienstverleners: 53 procent heeft het hoog op de lijst staan en 63 procent van de mkb’ers in zakelijke dienstverlening gelooft dat data-analyses tot betere zakelijke beslissingen leiden. ‘Toch geeft 56 procent aan dat data momenteel nog maar een beperkte rol in de organisatie spelen. 53 procent laat weten wel meer te willen sturen op data en staat daarom open voor nieuwe softwaretools.’

Tijdelijke dip in abonnementen

Om onregelmatige inkomsten te vermijden, kun je een abonnement aanbieden aan klanten. In 2021 deed een kwart van alle zakelijke dienstverleners dat nog, maar in 2023 is dat percentage gedaald naar 15 procent en komt slechts een zesde van alle omzet uit abonnementen en credits. ‘Verwacht wordt dat deze afname tijdelijk is, want het aantal bedrijven dat experimenteert of nadenkt over de inzet van abonnementsvormen is toegenomen van 43 procent naar 52 procent. Vooral de voorspelbare omzet wordt door zakelijke dienstverleners als een voordeel gezien.’ Een rol speelt ook dat veel dienstverleners (27 procent) denken dat een abonnementenmodel aansluit bij de vraag van de klant en een hogere klanttevredenheid oplevert.

Verantwoord ondernemen is voor 61 procent van de mkb-dienstverleners een belangrijke bedrijfsdoelstelling. In de praktijk uit zich dat vooral in diversiteit en inclusie in het personeelsbestand (33 procent) en het verlagen van de CO2-voetafdruk (28 procent).