Personalia | Exact benoemt Sophie Wildeboer als nieuwe Chief Marketing Officer 

Exact kondigt de benoeming van Sophie Wildeboer aan als Chief Marketing Officer (CMO), waarmee ze aan het hoofd van de marketingafdeling staat. Met deze benoeming wordt Sophie onderdeel van de Executive Committee onder leiding van Chief Executive Officer (CEO) Paul Ramakers.

CEO Paul Ramakers over de aanstelling: “In de tijd dat Sophie werkzaam is bij Exact heeft ze laten zien dat ze van toegevoegde waarde is voor de organisatie, onder andere door hoe zij verschillende teams samenbrengt. Haar manier van leiding geven gecombineerd met haar strategische vaardigheden zullen ons helpen om een volgende stap te zetten met de marketingafdeling van Exact. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met Sophie als onze nieuwe CMO.”

“Tijdens mijn carrière bij Exact heb ik de marketingafdeling al mogen leren kennen als een getalenteerd en ervaren team met collega’s die een ongelooflijke passie hebben voor hetgeen zij doen”, aldus Sophie Wildeboer. “Ik kijk er erg naar uit om samen met deze collega’s een bijdrage te gaan leveren aan de verdere groei van het bedrijf.”

Sophie Wildeboer

Sophie Wildeboer is sinds 2020 werkzaam bij Exact als Director Strategy Execution & Integration. In deze rol was zij verantwoordelijk voor de integratie van acquisities en het leiden van het verantwoord ondernemen programma. Voordat ze bij Exact begon heeft Wildeboer verschillende functies bekleed bij een aantal vooraanstaande bedrijven, zoals bij het voormalige CarNext.com en de Retail & Private Banking divisie van ABN AMRO Bank. Zij startte haar carrière bij strategie consultant The Boston Consulting Group (BCG).