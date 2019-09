Accountants moeten vaker uitleg geven aan het grote publiek

Accountants zouden vaker naar De Wereld Draait Door moeten. Dat stelt de Telegraaf. Ze zouden veel meer naar buiten moeten treden over hun taak en functie in de maatschappij.

Accountants zouden zich vaak achter de geheimhoudingsplicht verschuilen, als hen vragen worden gesteld over individuele bedrijven. Maar ze zoude gerust uitleg over een controle kunnen geven, zonder de geheimhouding te schenden.

De afgelopen jaren was er veel kritiek op de sector, onder meer vanuit de Autoriteit Financiële Markt (AFM) en Monitoring Commissie Accountancy (MCA). De aanleiding hiervan was de rol van accountants bij het witwasschandaal bij ING, waarover grote maatschappelijke verontwaardiging ontstond en de teloorgang van installatiebedrijf Imtech. De sector verloor zich in allerlei verbetermaatregelen, maar het lijkt erop dat ze in hun controleverklaringen langzaamaan meer gaan vertellen over wat ze allemaal hebben gedaan en waar ze speciale aandacht aan hebben gegeven. Bovendien kunnen aandeelhouders vragen stellen bij de jaarvergadering.

De Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA) is onlangs een radioreclamecampagne gestart, om aan te geven hoe belangrijk accountantswerk is. maar volgens de Telegraaf zouden concrete succesverhalen het beroep beter tastbaar maken.

Bron: Telegraaf