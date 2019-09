‘Zonnige’ accountant mist af en toe nog wel advieskans

Accountants zijn een zonnig volkje. Dat concludeerde Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS tijdens zijn optreden op de AV-dag, vandaag in Papendal. Hij liet zien dat accountants opmerkelijk positiever zijn over het economisch klimaat dan andere zakelijke dienstverleners. Intussen vindt de NBA dat de samenleving wat positiever naar de accountant mag kijken en werd in een paneldiscussie duidelijk dat de accountant nog wel eens een advieskans mist.

CBS-econoom Van Mulligen, inmiddels ook bekend van zijn deelname (en overwinning!) aan De Slimste Mens, sprak de zaal met honderden accountants toe. De Nederlandse economie doet het goed zei hij: we groeien harder dan onze handelspartners en sneller dan het EU-gemiddelde. Tegelijkertijd laat de conjunctuurklok een genuanceerder beeld zien: Nederland heeft het hoogtepunt wel gehad. “Dit is mijn favoriete grafiek”, zei Van Mulligen. “Hier zit alles in. Arbeidsmarkt, consumentenvertrouwen, alles. We zitten nog steeds ruim boven de nullijn, maar we gaan wel naar beneden. Het hoogtepunt van 2018 ligt achter ons.” Zorgelijke signalen zijn vooralsnog afkomstig van buiten de landsgrenzen, zei de econoom. “Sectoren die vooral op het binnenland zijn gericht, zijn nog heel optimistisch.” Van Mulligen keek ook specifiek naar accountants. Die blijken een stuk positiever over het economisch klimaat te zijn dan hun collega-zakelijk dienstverleners. Hij had daar wel een verklaring voor: “Het MKB in ons land is vooral op Nederland gericht en het MKB is een belangrijke klant van accountants.”

Personeel vinden

Van Mulligen liet zien dat accountantskantoren veel moeite hebben met het vinden van personeel, méér dan andere zakelijke dienstverleners. “Voor elke 100 werklozen hebben we op dit moment meer dan 90 vacatures. Die situatie hebben we begin jaren zeventig voor het laatst gehad. Voor veel bedrijven is die krapte het grootste probleem in de bedrijfsvoering.” Hij toonde de zaal dat de arbeidsdeelname in Nederland heel hoog is, maar wel dankzij deeltijdwerk. Fijntjes zei hij: “Dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar óók voor een kwart van de Nederlandse mannen. Dat is nergens in de wereld zo.” In de grafiek die per land het onbenut potentieel laat zien, staat alleen Italië lager dan Nederland. De econoom: “Nederland is heel productief per gewerkt uur, dus we kunnen het ons permitteren. We werken slim en niet hard.”

Dagvoorzitter Fou-Khan Tsang vroeg aan de zaal wie er moeite had om personeel te vinden. Veel handen gingen de lucht in. Ook vroeg hij wie er parttime werkte. Ook dat leverde een aantal handen op. “Even onderling oplossen”, concludeerde hij opgewekt.

Imago

Tsang refereerde ook aan de imago-campagne van de NBA die inmiddels loopt. “Dan zit ik ‘s morgens in de auto en hoor ik op de radio dat heel Nederland weer op me rekent.” Schertsend: “Dat geeft best een druk.”

Marco van de Vegte, NBA-voorzitter toonde zich op het plenaire podium erg blij met diezelfde imagocampagne. “Ons imago was slecht, en dat hadden we aan onszelf te danken. We moeten veel meer vertellen wat we doen, de blik naar buiten richten. Lef en trots in de organisaties brengen. We moeten onszelf uit de schulp halen. Wij hebben echt een belangrijke rol.”

Maar Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL en pleitbezorger van meer ondernemerschap in Nederland kraakte tijdens de paneldiscussie een kritische noot: hij verwacht dat de accountant hem ook echt adviseert. “Laatst kwam er bij mij wat geld vrij en ik wilde advies over wat ik daarmee moest doen: in de bv houden, overhevelen naar privé, etcetera. Mijn accountant vond dat heel ingewikkeld. Hij werd zenuwachtig en zegde de afspraak drie keer af. Dat was echt een gemiste kans en ik hoor dat van veel collega’s. Ze vinden de accountant goed als boekhouder, niet als adviseur.”

Data

Volgens Pieter de Kok, partner bij Coney, kan er met data science heel veel, maar zit de klant er niet op te wachten. “De belangrijkste uitdaging in de technologie voor accountants is het ontwikkelen van een alert-achtig systeem, zodat we continu kunnen signaleren. Maar ja: wie gaat al die signalen met al die klanten afstemmen? Data-analisten zijn een kei in het vinden van signalen, maar de bevindingen moeten met de klant worden besproken. Wie gaat dat doen? Niet elke accountant is daarvoor toegerust We moeten op zoek naar de gekkies daar tussenin, tussen de data-nerds en de vaak blauwe accountants in.”

ONL-voorzitter Biesheuvel zou heel graag zien dat de accountant meer data aanlevert zodat de ondernemer beter vooruit kan kijken. Maar daar trof hij De Kok op zijn pad. Die zei: “Van de vijftig ondernemers aan wie ik zoiets aanbied, zijn er maar twee die het willen. Zelfs in het topsegment niet.” Volgens Biesheuvel ligt dat aan de manier waarop het gebracht wordt. “Ik wil jou daarbij helpen. Wij gaan samen een ochtendje zitten.” Die afspraak staat.