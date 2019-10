Reeleezee lanceert nieuwe app

Reeleezee heeft een nieuwe mobiele app geïntroduceerd waarmee alle gebruikers snel en makkelijk zaken kunnen regelen die ze zelf moeten doen. De app geeft actueel inzicht en de mogelijkheid om direct actie te ondernemen

Met de Reeleezee App kunnen gebruikers factureren, uitgaven registreren en bonnetjes scannen, de bankrekening checken en relatiegegevens van klanten en leveranciers vastleggen. Daarnaast hebben ze altijd inzicht in de inkomsten en uitgaven, openstaande taken en de BTW. Wat in de app gebeurt, wordt direct verwerkt in de boekhouding en andersom. De gehele boekhouding is dus continu up-to-date, aldys het softwarebedrijf.

Ties Arts, algemeen directeur van Reeleezee: ‘De vereenvoudiging van het abonnementenmodel voor ondernemers is een logisch vervolg hierop. De nieuwe vier abonnementsvormen, van Onderweg(+) tot Slim Boekhouden(+), passen bij de behoefte van ondernemers aan een totaaloplossing. Bestaande klanten worden vanaf nu gefaseerd ondergebracht in het nieuwe model. Voor hen komt de nieuwe app ook per direct beschikbaar.’