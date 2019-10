PERSONALIA: Grant Thornton benoemt ‘serviceline leaders’

Grant Thornton Nederland heeft met ingang van 1 oktober twee partners benoemd tot ‘serviceline leaders’. Annemarie Jongerden is benoemd tot serviceline leader Assurance en Hans Bootsma is benoemd tot serviceline leader Advisory.

RA Jongerden is sinds 1 juli 2016 partner bij Grant Thornton Accountants en in totaal meer dan 25 jaar werkzaam geweest twee big four-organisaties. Haar focus ligt voornamelijk op de dienstverlening aan de profitsector, zowel voor nationaal als meer internationaal georiënteerde ondernemingen. Bij Grant Thornton heeft ze een prominente rol gespeeld bij opzet, uitbouw en ontwikkeling van de vestiging in Arnhem. Jongerden wil de positie bij MKB- en mid-corporate-ondernemingen uitbouwen. ‘Daarnaast liggen er uitdagingen op de arbeidsmarkt die we op innovatieve wijze gaan aanpakken.’

Adviestak verder vormgeven

Bootsma is sinds 1 april 2018 partner van Grant Thornton. Hij heeft 17 jaar bij Deloitte gewerkt en daar verschillende multinationals bediend op het gebied van IT-audit en adviesdiensten. ‘Hij heeft ruime ervaring opgedaan met cybersecurity, het analyseren van grote hoeveelheden data, compliance en het uitvoeren van IT-risicomanagementopdrachten. In zijn nieuwe rol zal Hans de adviestak binnen Grant Thornton verder strategisch vorm gaan geven.’