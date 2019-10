NBA vernoemt foyer naar Brenda Westra

De NBA vernoemt haar foyer vandaag naar de in 2015 overleden accountant Brenda Westra. Tot vandaag waren alle zalen in het pand aan de Amsterdamse Antonio Vivaldilaan vernoemd naar mannelijke pioniers uit het accountantsberoep. Omdat ondertussen ruim een vijfde (21,8%) van alle accountants vrouw is, heeft de NBA besloten daar verandering in te brengen.

De NBA plaatste eerder dit jaar een oproep onder haar ruim 21.000 leden om mee te denken over een geschikte naam voor haar foyer.

De beroepsorganisatie heeft zich publiekelijk gecommitteerd aan het belang van meer diversiteit en inclusie binnen de beroepsgroep met het vaststellen van de Vernieuwingsagenda. Het eren van een Brenda Westra is onderdeel van breder beleid. Zo heeft het NBA bestuur onlangs besloten dat in alle commissies naar deelname door vrouwen van tenminste 30% moet worden gestreefd. Dat geldt ook voor het bestuur zelf.

De NBA hoopt met dit initiatief een signaal af te geven ten aanzien van de kracht van de voorbeeldfunctie. Meer vrouwen en diversiteit in het bedrijfsleven begint ook bij het zichtbaar maken van rolmodellen.

Brenda Westra (1967-2015) wordt door accountants gezien als een voorbeeld voor de beroepsgroep. Als docent en auteur van boeken voor accountancystudenten zette zij zich in om complexe regelgeving toegankelijk te maken. Daarnaast schroomde zij niet om dilemma’s in het vak te benoemen en het gesprek hierover aan te gaan.