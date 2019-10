PERSONALIA: Anja Bast-den Hollander nieuwe directeur Vaktechniek bij Flynth

Anja Bast-den Hollander (49) is aan de slag gegaan als directeur Vaktechniek bij Flynth adviseurs en accountants. Zij gaat de vaktechnische bureaus van de verschillende dienstverleningslijnen integreren en verder bouwen aan een robuust stelsel dat de kwaliteit van de dienstverlening borgt, meldt het kantoor. “Flynth kiest op alle fronten voor de ondernemer én voor kwaliteit. Dat past bij mij.”

Flynth wil ondernemers en ondernemingen in alle levensfasen met raad en daad terzijde staan. Het vraagt van Flynth als organisatie om permanent te blijven leren en verbeteren. Dat kan volgens Anja Bast alleen als alle vaktechnische randvoorwaarden van hoge kwaliteit zijn. Het is de kern van haar nieuwe uitdaging als directeur Vaktechniek: ”Gevraagd, gewaardeerd en gehonoreerd worden door klanten die ons uitdagen om professioneel te groeien en om als persoonlijk adviseur het beste te geven. Dat is waar Flynth voor gaat en voor staat. Ik wil daar graag aan bijdragen met een vaktechnische afdeling die signaleert waar verbeteringen mogelijk zijn en die werkbare oplossingen biedt. Deze oplossingen dragen bij aan de kwaliteit die klanten mogen verwachten van onze dienstverlening.”

Kwaliteitsstelsel

Anja Bast gaat bij Flynth verder bouwen aan een robuust kwaliteitsstelsel, meldt Flynth. Belangrijk onderdeel hiervan is het delen en toegankelijk maken van kennis in de organisatie door interne en externe verbindingen te leggen. “Het is altijd een uitdaging om kennis om te zetten in efficiënte werkwijzen en hulpmiddelen die professionals daadwerkelijk ondersteunen bij de uitvoering van hun werkzaamheden. In gesprek gaan met de professionals van Flynth en begrijpen wat hen bezighoudt en waar hun behoeften liggen, zal dan ook een cruciaal onderdeel van mijn werk zijn.”

Anja Bast

Anja Bast heeft ruim 30 jaar ervaring in de accountancy en heeft het vak dan ook van alle kanten gezien. Ze is registeraccountant met roots in de auditpraktijk. Ook is ze universitair docent geweest en heeft ze vaktechnische en compliancefuncties gehad. Het grootste deel van haar loopbaan is zij werkzaam in de MKB-praktijk. De reden dat ze voor Flynth heeft gekozen heeft te maken met de klantgroepen en de ambities. “Mijn interesse ligt al lang bij het MKB – iets waar Flynth als Nederlands’ grootste adviseur en accountant voor het midden- en kleinbedrijf ook op focust. Daarnaast kiest Flynth op alle fronten voor kwaliteit: we stimuleren ondernemers en werknemers om het maximale uit zichzelf te halen. Dat spreekt mij bijzonder aan. Ik wil dingen graag goed doen en ben altijd op zoek naar mogelijkheden om dingen beter te maken.”