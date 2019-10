GBNED brengt salaris- en HRM-software in beeld in nieuwe gids

Onderzoeksbureau GBNED heeft voor het vierde achtereenvolgende jaar het aanbod van salaris- en HRM-software in beeld gebracht. Wat betreft salarissoftware ging de aandacht ditmaal speciaal uit naar ondersteuning van de WW-functionaliteit met betrekking tot de premiesystematiek, vanwege de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in 2020.

In de gids is ook uitgebreid aandacht voor HRM-software om een uitgebreide personeelsadministratie te voeren of alleen enkele aspecten daarvan. Dat laatste vaak ingegeven door marktomstandigheden en regelgeving. Zo zijn er softwaresystemen die specifiek gericht zijn op de registratie van ziekteverzuim. Een ander voorbeeld zijn softwaresystemen gericht op personeelsplanning in de variant zelfroosteren. En van oudsher zijn er systemen voor urenregistratie. Een functie als declaraties door medewerkers (tegenwoordig via een smartphone, bonnetje scannen en klaar) kan ook gezien worden als HR-functie.

De “Gids Salaris- en HRM-software 2019/2020” telt ruim 280 pagina’s en bevat, naast een inleiding en thema’s (cloud computing, elektronische gegevensuitwisseling, data-analyse voor de auditfunctie, beveiliging van persoonsgegevens en de AVG), een handige softwarematrix en per oplossing een specificatie van aangeboden functionaliteit. De gids is hier gratis op te vragen.