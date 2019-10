Belastingfraudeur huurde appartement om post Belastingdienst te ontlopen

Wel meer mensen zijn niet blij met een blauwe envelop op de mat, maar een bestuurder van twee bijlesinstituten in Apeldoorn maakte het wel heel bont. De man huurde een appartement voor € 850,- per maand zodat ongewenste post van de Belastingdienst hem niet bereikte. Uiteindelijk mocht hem dat niet baten, want de rechtbank Overijssel veroordeelde de man donderdag tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar voor het plegen van belastingfraude.

Meerdere jaren deed hij geen of opzettelijk onjuist aangifte loonbelasting. Daarmee benadeelde hij de maatschappij voor een bedrag van bijna 500.000 euro. Eén van de stichtingen is veroordeeld tot het betalen van een boete van 50.000 euro, de andere stichting is in 2016 opgeheven. Naast de celstraf mag de man ook drie jaar lang geen bestuurder van een rechtspersoon zijn, sprak de rechtbank uit.

De inmiddels uitgeschreven stichting werd opgericht op 28 mei 2013 en hield zich bezig met studiebegeleiding, vorming en onderwijs en online bijles en huiswerkbegeleiding. Bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel waren er tien personen werkzaam bij de stichting. De voor belastingfraude veroordeelde man was geregistreerd als bestuurder (voorzitter, secretaris en penningmeester) van de stichting en was alleen/zelfstandig bevoegd.

WW-uitkering

Het balletje kwam aan het rollen nadat een vrouw in 2015 een WW-aanvraag indiende. Uit de door haar overhandigde stukken bleek dat ze op 9 juni 2013 een arbeidsovereenkomst had gesloten met een van de stichtingen, vertegenwoordigd door de verdachte, en dat van haar salaris loonbelasting werd ingehouden. Uit onderzoek bleek vervolgens dat die ingehouden loonbelasting en premies volksverzekering niet waren aangegeven bij de Belastingdienst. Dat gold niet alleen ten aanzien van de vrouw, maar ook van alle andere medewerkers van de stichting. Na deze melding is de stichting opgenomen in de administratie van de Belastingdienst als aangifteplichtig voor de loonheffing en is zij op 6 januari 2016 alsnog uitgenodigd tot het doen van aangiften loonheffing vanaf 1 juni 2013. Aangezien geen aangiften werden gedaan zijn op 11 maart 2016 naheffingsaanslagen opgelegd over de jaren 2013 (€ 28.650), 2014 (€ 24.850), 2015 (€ 32.500) en 2016 (€ 15.500).

Appartement gehuurd

Tijdens politieverhoren verklaarde de man vervolgens onder andere: ‘Ik heb me jarenlang afgesloten voor de administratie en de consequenties daaraan. Zelfs een appartement gehuurd om vervelende post naar toe te sturen.’ Later ontkende hij die opzet weer, maar de rechtbank Overijssel vindt belastingfraude hoe dan ook bewezen. Bij de strafoplegging neemt de rechter in aanmerking ‘dat verdachte zijn gedrag niet uit eigen beweging heeft beëindigd. In tegendeel. Een en ander is pas aan het licht gekomen toen een medewerkster zich bij het UWV meldde. Pogingen van de Belastingdienst om met verdachte in contact te komen, bleven door hem onbeantwoord. Hij huurde zelfs een appartement voor € 850,- per maand zodat ongewenste post van onder meer de Belastingdienst hem niet bereikte. Daar komt nog bij dat verdachte ter zitting deels terug is gekomen op zijn eerder afgelegde verklaring waarmee hij zijn aandeel in de strafbare feiten tracht te relativeren en de verantwoordelijkheid voor het gemaakte fouten binnen zijn bedrijfsvoering bij anderen lijkt neer te leggen. Alles afwegende, ziet de rechtbank geen aanleiding om een lagere straf op te leggen dan gegeven in de oriëntatiepunten. De rechtbank acht oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden passend en geboden. In hetgeen door of namens verdachte is aangevoerd vindt de rechtbank, gelet op alles wat hiervoor is overwogen, geen grond voor het opleggen van een lagere straf.’