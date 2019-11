Externe verslaggeving van goede doelen organisaties

Goede doelen organisaties werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen in de samenleving. Zij moeten transparant zijn en verantwoording afleggen over hun werkwijze, de kosten en de bestedingen aan hun donateurs en de maatschappij. Het is voor het maatschappelijk vertrouwen in de goede doelen sector van belang dat het publiek erop kan vertrouwen dat de verslaggeving een heldere en transparante weergave is van de geworven baten, de besteding van de middelen en van de reserves en fondsen.

Erkende goede doelen organisaties zijn verplicht om een jaarverslag (inclusief jaarrekening) te publiceren. Op deze jaarverslaggeving is sectorspecifieke regelgeving (Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende organisaties) van toepassing. Er zijn een aantal aandachtspunten bij het opmaken van de jaarrekening van goede doelen organisaties, waaronder het voldoen aan de modellen voor de balans, resultatenrekening en lastenverdeling. Daarnaast zijn enkele onderwerpen door de sector nader uitgewerkt, waaronder richtlijnen inzake de continuïteitsreserve, risicomanagement, directiebeloning en kengetallen.

Recent verscheen in Tijdschrift Familiebedrijven, editie nr. 4 van 2019 een artikel van Marisa Noronha en Dion Plouvier met een overzicht van de belangrijkste aspecten van de externe verslaggeving van stichtingen en verenigingen in het algemeen en voor goede doelen organisaties in het bijzonder. In het artikel wordt ingegaan op de verslaggevingsvoorschriften voor stichtingen en verenigingen, worden de verslaggevingsregels voor goede doelen organisaties behandeld en worden enkele sectorspecifieke kengetallen beschreven.

Bron: Tijdschrift Familiebedrijven 2019/194