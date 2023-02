De landelijke actiedag van Giro555 voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië leverde woensdag zo’n 89 miljoen euro op. ‘Een overweldigende hoeveelheid geld’, zo reageerde actievoorzitter Michiel Servaes. Hoe legt Giro555 verantwoording af over de besteding van dit geld?

Giro555 is een samenwerking van elf hulporganisaties, die de handen ineenslaan bij grote rampen. De deelnemende organisaties (alle hebben het CBF-keurmerk) rapporteren aan Giro555 over de noodhulp die ze verlenen met het geld dat ze hebben ontvangen. Giro555 verzamelt deze rapportages en publiceert het als totaalrapportage op de website. Deze rapportages laten zien hoe het geld is besteed en hoeveel mensen zijn geholpen. Over de actie na de enorme explosie in de haven van Beiroet, in 2020, is bijvoorbeeld te lezen dat op 30 april van dat jaar 74 procent van de opbrengst van 15,3 miljoen euro was uitgegeven, en waaraan. Ruim 80.000 mensen zouden ermee geholpen zijn.

BDO als accountant

Het balanstotaal van de SHO op 31 december 2021 bedroeg 1.021 miljoen euro. Jaarrekeningen van de SHO en de bestedingen van de deelnemers worden door een extern accountant gecontroleerd. Sinds 2012 is dit BDO. Daarnaast volgen externe onafhankelijke partijen het werk van Giro555-deelnemers. Zij rapporteren met regelmaat over hun bevindingen. Voorbeelden hiervan zijn een rapport van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2011 naar de geboden noodhulp van de SHO-deelnemers op Haïti in 2010. Uit deze evaluatie blijkt dat met de Giro555-gelden tienduizenden slachtoffers geholpen zijn in hun basisbehoeften en dat de hulp voldoet aan de internationaal aanvaarde principes voor humanitaire hulpverlening.

Rekenkamer

Ook de Algemene Rekenkamer (ARK) keek van 2010 tot en met 2014 mee met de werkzaamheden van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) en haar deelnemers in Haiti. In haar eindrapport schrijft zij dat de SHO rapportage is opgesteld volgens de regels en dat de kwaliteit en kwantiteit van de inhoudelijke en financiële verantwoording verbeterd is ten opzichte van eerdere Giro555-acties.

Bij de vorige grote landelijke actie, voor Oekraïne in maart 2022, werd 175 miljoen euro aan donaties ontvangen.Giro555 stelt dat maximaal 5 procent van het binnenkomende geld aan administratiekosten wordt besteed.

Accountancy Vanmorgen is benieuwd of ook accountantskantoren in actie komen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Mail de redactie op redactie@accountancyvanmorgen.nl en vermeldt of uw (kantoor)naam in een vervolgbericht mag worden vermeld.