Goed doel loopt tegen witwasregels ING aan

De stichting Najiba, die geld inzamelt voor slachtoffers van de aardbeving in Marokko dreigt de bankrekening bij ING kwijt te raken. Door onder meer een gebrekkige boekhouding en een verdachte accountant vindt de bank dat Najiba niet aan de anti-witwasregels voldoet.

ING heeft aangekondigd dat de bankrekening van de stichting per 28 oktober wordt opgezegd, schrijft het FD. Andere banken sluiten eveneens de deur; als de stichting echt de bankrekening kwijtraakt, volgt een kort geding.

Najiba heeft nog geen goedgekeurde jaarrekening gedeponeerd en een uitgave van ruim een kwart miljoen wordt niet gespecificeerd. Een accountant is inmiddels wel gevonden, maar dat is uitgerekend Chris T., die ervan wordt verdacht zorgpartijen te hebben geholpen bij het wegsluizen van miljoenen aan coronasteun. Volgens de advocaat van de stichting wordt er gewerkt aan een verbeterplan en was Najiba niet bekend met de verdenkingen aan het adres van Chris T. ‘Die zijn op internet ook niet makkelijk te vinden, omdat daar niet zijn achternaam wordt genoemd. Bovendien staat hij nog steeds in het accountantsregister.’

Al eerder op de vingers getikt

ING moest enkele jaren geleden ruim driekwart miljard boete betalen omdat het Wwft-beleid niet op orde was. De schrik zat er goed in; oud-topman Ralph Hamers ontliep een tuchtrechtelijke veroordeling en de witwascontroles werden flink opgeschroefd. Zelfs zodanig dat minister Kaag afgelopen voorjaar liet weten dat de aanpak soms doorschiet. ING is door de rechter al een paar keer op de vingers getikt voor het te snel weigeren van bankrekeningen aan ondernemingen.

Bron: FD