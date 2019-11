Geen extra toezicht op donatiewebsites

Crowdfundingwebsites die zijn gericht op donaties komen niet onder AFM-toezicht, schrijft minister Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer. Aanvullende maatregelen om fraude tegen te gaan, komen er niet.

Hoekstra beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van donatie/crowdfundingplatform Dream or donate, dat afgelopen zomer plotseling werd opgedoekt. Enkele Kamerleden vragen zich af of er niet beter toezicht moet komen. ‘Het kabinet vindt het erg vervelend voor donateurs en initiatiefnemers dat zij in onzekerheid hebben verkeerd over wat er met hun donaties was gebeurd, nadat de website offline ging’, schrijft Hoekstra. ‘Positief is dat een aantal gedupeerden begin en eind september alsnog is uitbetaald. Verder is het in dergelijke situaties aan de politie en het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen en te bepalen of er sprake is van een strafbaar feit.’ Het toezicht is afdoende geregeld, houdt de minister vol. ‘Crowdfunding door middel van doneren of het ondersteunen van een project tegen een (niet-financiële) tegenprestatie (sponsoring of ‘reward based’) valt, voor zover de initiatiefnemer een consument is, onder het toezicht van de Autoriteit Consument en Markt. In geval van mogelijke fraude of oplichting is de strafrechtketen aan zet.’

Zelfregulering uitgangspunt

Gaat het om crowdfunding met een financiële tegenprestatie in de vorm van aflossing, rente of dividend, dan is de AFM de toezichthouder. ‘Crowdfunding door middel van donatie is daarom vergelijkbaar met doneren aan meer traditionele charitatieve instellingen, bijvoorbeeld via een collectebus. Op deze activiteit is er eveneens geen toezicht van de AFM, noch is daar aanleiding voor. Voor doneren aan charitatieve instellingen geldt voor het kabinet zelfregulering als uitgangspunt.’

Er wordt door partijen onderzocht hoe donaties via crowdfunding meer beschermd kunnen worden, zoals met een gedragscode. ‘Het kabinet vindt dit een positieve ontwikkeling en acht, mede in het licht van deze ontwikkeling, aanvullende overheidsmaatregelen niet nodig.’