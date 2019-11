Pensioen: van eenheidsworst naar maatwerk

Nederlanders kunnen steeds meer aan de knoppen van hun eigen pensioenvoorziening draaien. Dat bewustzijn dringt echter nog niet overal in de samenleving door, meldt pensioendeskundige Pieter Kiveron van KPMG.

“De vrijheid die Nederlanders hebben om hun pensioen zelf vorm te geven zorgt ervoor dat het pensioenstelsel steeds meer individualiseert”, zegt Kiveron. “Aanbieders van pensioenvoorzieningen spelen hierop in met het aanbieden van nieuwe producten en diensten, waarbij de gegevens van de deelnemers en de analyse van deze data een grote rol spelen. Op deze manier zijn zij in staat maatwerk aan hun deelnemers te leveren. Om het vertrouwen van de burger in al dat maatwerk te winnen is het echter essentieel dat de bedrijven ervoor zorgen dat deze vaak complexe analyses op de juiste manier worden uitgelegd.”

Eenheidsworst

Kiveron constateert dat de verdergaande individualisering van het pensioenstelsel ook zichtbaar is in het nieuwe pensioenakkoord. “De eenheidsworst van vroeger heeft plaats gemaakt voor maatwerk. Mensen kunnen steeds meer zelf bepalen welke investeringskeuzes ze maken voor hun pensioenopbouw en welke risico’s ze daarbij willen nemen.” Adviseurs kunnen hun klanten steeds beter voorrekenen hoe keuzes zullen uitpakken. Kiveron voorziet dat er ook steeds meer en geavanceerdere onlinetools daarvoor beschikbaar komen om het allemaal zelf in de gaten te kunnen houden. Hij zit een keerzijde aan deze individualisering. “Het stelsel wordt steeds complexer en met de nu ingeslagen weg van individualisering zal die complexiteit steeds verder toenemen.”

Algoritmes

Professionals in de pensioensector moeten, ook als ze geavanceerde algoritmes gebruiken, weten wat ze aan het doen zijn en hoe de individuele adviezen aan de burger ‘onder de motorkap’ tot stand komen. Minstens even belangrijk is volgens Kiveron dat de deelnemer zelf een beetje op de hoogte is. “Er ligt dan ook een flinke uitdaging op tafel adviezen om adviezen die op data gebaseerd zijn op een eenvoudige manier uit te leggen. We mogen van een professional immers verwachten dat deze tijd en moeite investeert om de complexiteit te doorgronden en dat die daar ook de capaciteiten voor heeft. De gemiddelde deelnemer gaat dat niet doen.”

Het succes van het persoonlijk pensioen zal volgens de deskundige mede afhangen van de vraag of de sector in staat is de complexiteit op een laagdrempelige wijze te communiceren naar de deelnemers. “Alleen dan zal er vertrouwen ontstaan. En dat vertrouwen is essentieel voor elk pensioenstelsel.”