SER: een op tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op

Ongeveer een op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op bovenop de AOW, meldt de Sociaal-Economische Raad (SER). Het adviesorgaan heeft daarom op verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl opgericht. Daarmee moet het voor werknemers en werkgevers eenvoudiger worden om tot een pensioenregeling te komen.

Pensioenregeling opzetten moet eenvoudiger

Het nieuwe meld- en informatiepunt is onderdeel van het in juni 2020 door de betrokken organisaties gepresenteerde ‘Aanvalsplan witte vlek pensioenen’. De organisaties willen het voor werkgevers eenvoudiger maken om tot een pensioenregeling te komen en bevorderen dat zoveel mogelijk werknemers pensioen opbouwen. Daarnaast wil geenpensioen.nl zicht krijgen op bedrijven en sectoren die geen pensioenregeling hebben voor hun werknemers, en de redenen daarvoor.

Meld- en informatiepunt voor werkgevers en werknemers

Geenpensioen.nl biedt een stappenplan voor werkgevers die aan de slag willen met een pensioenregeling. Dit Stappenplan is opgesteld door de Stichting van de Arbeid. Daarnaast is er informatie voor werknemers die nu geen pensioen opbouwen en daarover met hun werkgever in gesprek willen gaan. Bovendien kunnen werkgevers en werknemers via deze website een melding doen over het ontbreken van een pensioenregeling bij hun bedrijf, zodat er beter zicht komt waar en waarom er geen pensioenregeling is.