Nieuwe RGS-brugstaat maakt koppeling voor winstaangifte IB en VPB

Softwareleveranciers hebben onderling afspraken gemaakt over een zogeheten ‘RGS-brugstaat’ die het mogelijk maakt om gegevens vanuit boekhoudsoftware op basis van RGS over te zetten naar fiscale aangiftesoftware wanneer beide pakketten nog niet zijn gekoppeld. Dat meldt onderzoeksbureau GBNED.

Veel boekhoudpakketten leveren financiële cijfers aan voor de winstaangifte IB en VPB en diverse leveranciers van boekhoudpakketten en fiscale aangiftepakketten wisselen die onderling gegevens uit. ‘Daartegenover zijn er ook de nodige leveranciers van boekhoudsoftware die vanuit hun pakket geen cijfers digitaal aanleveren om direct op te nemen in de winstaangifte van fiscale aangiftesoftware IB en VPB. Voor met name intermediairs (accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren) betekent dit laatste handmatig cijfers voor de winstaangifte handmatig overnemen in de fiscale aangiftesoftware IB en VPB. Dat is niet alleen zonde van de tijd, maar geeft ook nog eens kans op fouten.’

Koppelvlak

Daarom is er in overleg met betrokken softwareleveranciers een ‘standaard koppelvlak’ gedefinieerd om gegevens vanuit boekhoudsoftware op basis van RGS, al dan niet via een API, over te zetten naar fiscale aangiftesoftware. ‘Zodat alle leveranciers van boekhoud- en fiscale aangiftesoftware een uniforme oplossing hebben voor het automatisch aanleveren van cijfers voor de winstaangifte.’ Het uitgangspunt is dat leveranciers van boekhoudsoftware ervoor zorgen dat een grootboekschema gekoppeld is, of door de gebruiker gekoppeld kan worden, aan RGS-codes. Vervolgens wordt een standaard RGS-brugstaat met cijfers uit het grootboek aangeleverd. De leveranciers van de fiscale aangiftesoftware zorgen er dan voor dat via de RGS-brugstaat de cijfers voor de winstaangifte automatisch ingelezen kunnen worden. ‘De wijze van aanleveren wordt aan de markt zelf overgelaten.’

Overlegd met de fiscus

De betrokken leveranciers van fiscale aangiftesoftware zijn Afas, Fiscaal-Online.nl, Reed Business, Tecknow, Unit4, Visionplanner en Wolters Kluwer. Verder waren de volgende leveranciers van boekhoudsoftware betrokken die zich daarvoor zelf hadden aangemeld: Exact, Minox, Twinfield en Yuki. ‘Tot slot is de Belastingdienst betrokken geweest bij overleg en afstemming.’

