Value8: boekjaar mogelijk verlengen tot eind 2020

Bij investeringsfonds Value8 is het jaarlijks spannend rondom de controle van de jaarrekening. Dit jaar is het de vraag of het beursgenoteerde fonds nog een accountant weet te vinden. Mocht dat niet lukken, dan wordt aandeelhouders om toestemming gevraagd het lopende boekjaar te verlengen en wel tot en met 30 december 2020.

Bestuurders Peter Paul de Vries (foto) en Gerben Hettinga doen dat voorstel in een brief aan de aandeelhouders. Ze stellen daarin dat de ‘Nederlandse accountants en toezichthouder AFM al enkele jaren ruziënd over straat gaan’. ‘Als beursfonds hebben we geen behoefte om ons in die strijd te mengen, maar we zijn er inmiddels wel het slachtoffer van. Van de 9 oob-kantoren hebben in de afgelopen 11 maanden 3 kantoren hun oob-vergunning ingeleverd. Regelgeving, kosten en de toorn van AFM wegen zwaarder dan de opbrengsten. Er zijn er nog 6 over. Daardoor is er eenvoudigweg te weinig aanbod en te weinig capaciteit.’

Onorthodoxe oplossing

Value8 was tevreden over accon avm, maar die leverde in maart de oob-vergunning in. ‘Op dit moment zijn we in gesprek met enkele accountantskantoren om als onze controlerend accountant te fungeren. We zijn daarover positief, maar dat is geen garantie dat de gesprekken slagen.’ Daarom wordt ‘voor de zekerheid’ een aandeelhoudersvergadering aangekondigd voor 27 december. Daarop zou dan kunnen worden besloten het boekjaar te verlengen. ‘Een onorthodoxe oplossing waarvan we hopelijk geen gebruik hoeven te maken. We hebben de voorzitters van de NBA en AFM uitgenodigd om actief bij te dragen aan een oplossing van de oob-problematiek.’