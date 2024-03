Beleggers betwijfelen noodzaak aanwijsbevoegdheid na buitenlandse toetredingen

Eumedion betwijfelt of de NBA nog wel de bevoegdheid moet krijgen om een beurgenoteerde onderneming een accountantskantoor toe te wijzen als de onderneming er zelf niet in slaagt een accountantskantoor te contracteren.

De recente toetreding van een aantal buitenlandse accountantskantoren op de Nederlandse markt duidt erop dat er geen sprake meer is van marktfalen. Dat schrijft Eumedion in haar vandaag aan de Tweede Kamer gestuurde commentaar op het voorstel ‘Wijzigingswet accountancysector’.

De belangenclub van institutionele beleggers wijst er in haar commentaar op dat het aantal accountantskantoren dat de jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen mag controleren inmiddels is gestegen van zes naar acht, door de registratie van twee accountantskantoren uit twee andere EU-lidstaten in Nederland. Deze twee nieuwe oob-accountantskantoren gaan de jaarrekeningen controleren van de beursgenoteerde ondernemingen die tot voor kort geen accountantskantoor konden vinden.

Kwaliteit buitenlandse accountants

Op voorhand kan niet worden gesteld dat de kwaliteit van de jaarrekeningcontrole door de externe accountants van deze kantoren onder de maat zal zijn, schrijft Eumedion. Mocht de controle toch tekortschieten, dan kan de Autoriteit Financiële Markten de desbetreffende accountant voor de tuchtrechter dagen en kan zij in overleg treden met de publieke toezichthouders in de desbetreffende EU-lidstaten.

Eumedion roept de Tweede Kamerleden daarom op om de voorgestelde NBA-aanwijzingsbevoegdheid te heroverwegen.

Brief Eumedion: Commentaar Wijzigingswet accountancysector