Accountant, 5 redenen om te investeren in geïntegreerde software

In de accountancy kan het gebruik van verschillende op zichzelf staande software leiden tot een inefficiënte manier van werken.

Al uw gegevens worden steeds opnieuw ingevoerd in de afzonderlijke programma’s wat zorgt voor dubbel werk en inefficiëntie in uw werkproces. Alle gegevens worden verspreid over verschillende ‘eilandjes’ wat het ook moeilijk maakt om alle informatie op één centrale plek op te slaan. Met geïntegreerde software behoren zulke problemen tot het verleden en kunt u uw werkproces versnellen.

Vijf redenen om over te stappen op geïntegreerde software:

Altijd en overal toegang tot uw bestanden Tijdwinst voor de IT-afdeling Optimaliseer gebruiksgemak Alle data op één centrale plek Elimineer meerdere afhankelijkheden

Altijd en overal toegang tot uw bestanden

Realtime informatie is belangrijk voor het nemen van accurate beslissingen. Wanneer informatie vrijwel overal direct toegankelijk is, zijn werknemers beter geïnformeerd en kunnen zij snelle en nauwkeurige beslissingen nemen.

Tijdwinst voor de IT-afdeling

IT hoeft niet langer de software van alle systemen aan te vragen, te installeren en te beheren. Dit zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de operationele kosten. En de IT-afdeling kan zich meer richten op andere werkzaamheden. Zoals onder andere het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Verbetering in gebruiksgemak

Proceswijzigingen kunnen snel worden geïmplementeerd in één systeem. Hierdoor kunnen gebruikers processen en applicaties aanpassen op een manier die hun prestaties verbetert. Door het proces meer af te stemmen op de gebruiker kan de kwaliteit worden verhoogd en tijd worden bespaard.

Alle data op een centrale plek

Een uniforme database die wordt beheerd via één applicatie kan efficiënter nieuwe inzichten bieden. U kunt direct inzien welke gegevens niet meer nodig zijn en zo een overzicht aanmaken van alle relevante informatie. Ook de rapporten en analyses die hieruit voortkomen zijn op deze manier inzichtelijker en efficiënter.

Elimineer meerdere afhankelijkheden

Softwareafhankelijkheden (dependencies) kunnen een project complex maken. Geïntegreerde software levert juist een compleet pakket. Problemen met synchronisatie, compatibiliteit en gegevensduplicatie worden daarmee weggewerkt. Daarnaast bent u ook niet meer afhankelijk van meerdere hardware en software. Het resultaat mag er zijn. Als uw software op rolletjes gaat, gaat de rest van uw organisatie vanzelf mee.

Hoe speelt CaseWare hierop in…

Bij CaseWare worden onze producten zo ontwikkeld dat een naadloos aansluitende integratie centraal staat. Als gevolg kunnen bedrijven, administratie- en accountantskantoren:

Meerwaarde creëren door de productiviteit te verhogen en het werkproces te optimaliseren; Grote hoeveelheden data beter beheren en benutten; Door de rol van de accountant en financieel professional te verleggen van uitvoerend (omdat het moet) naar adviserend, dé plek waar pas echt waarde wordt toegevoegd.

Bron: https://www.caseware.nl/nieuws/1812/5-redenen-om-te-investeren-in-geintegreerde-software

Wilt u meer weten over CaseWare en het integreren van software?