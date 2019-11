Inschrijving regeling sanering varkenshouderijen geopend

Varkenshouders in veedichte gebieden kunnen zich tot 15 januari bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aanmelden voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Die biedt een vergoeding bij bedrijfsbeëindiging.

Een varkenshouder die zelf kiest voor het opheffen van zijn bedrijf, kan zijn varkensrecht laten doorhalen en daarvoor een vergoeding aanvragen. Ook is er een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. ‘De Srv draagt in eerste instantie bij aan het verminderen van de geuroverlast en aan het verbeteren van de leefomgeving, maar ook aan het terugdringen van uitstoot van stoffen zoals ammoniak’, aldus het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ‘Voor boeren die doorgaan komt er begin volgend jaar een regeling gericht op innovatie en het terugbrengen van emissies van stoffen.’

Geurscore bepaalt subsidie

De veedichte gebieden bevinden zich in het concentratiegebied Oost en Zuid van de Meststoffenwet (Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht). Deelnemers aan de subsidieregeling worden geselecteerd op basis van de geurscore van het bedrijf. Die moet boven een minimum uitkomen. ‘Vervolgens geldt: hoe hoger de geurscore, hoe groter de kans dat de varkenshouder aanspraak kan maken op subsidie. De geurscore wordt berekend door een extern bedrijf.’

Afbouw duurt 14 maanden

De inschrijving loopt van 25 november tot en met 15 januari. Daarna wordt een selectie gemaakt van varkenshouders die met de regeling van start kunnen gaan. Daarover krijgen de inschrijvers binnen drie maanden bericht. De afbouw start in het voorjaar, mogelijk met begeleiding vanuit gemeentes. ‘Er is vervolgens acht maanden de tijd om de varkens af te voeren en mest op te ruimen. Na 14 maanden moeten de stallen zijn gesloopt en mag op de locatie van het bedrijf geen intensieve veehouderij meer plaatsvinden.’ Voor de subsidieregeling sanering varkenshouderijen is € 180 miljoen beschikbaar.

Meer informatie: zie de site van de RVO.