SDE++-regeling vanaf september weer open

Ook dit jaar is er weer budget beschikbaar voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Op de eerste ronde van de regeling is het nog even wachten, want die wordt op 10 september opengesteld.

De SDE++-regeling moet een bijdrage leveren aan het kosteneffectief realiseren van het streven van het kabinet naar ten minste 55 procent CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Op basis van de meest recente raming van de energieprijzen wordt voor de komende openstellingsronde verwacht dat de marktinkomsten voor projecten door de energie- en CO2-prijzen hoog zijn’, schrijft demissionair minister Jetten aan de Kamer. ‘Doordat de SDE++ de onrendabele top (het verschil tussen marktinkomsten en kosten) subsidieert, betekent dit dat de verwachte uitgaven relatief laag zijn. Dit maakt het mogelijk om binnen het huidige kasbudget het openstellingsbudget verder op te hogen, waarbij concurrentie tussen indieners gewaarborgd moet blijven.’

Budget opgehoogd

Dat budget wordt gesteld op maximaal 12 miljard euro. ‘Omdat er veel belangstelling wordt verwacht voor de SDE++-openstellingsronde van 2024 is de verwachting dat bij dit budget de concurrentie tussen indieners gewaarborgd blijft.’ Het openstellingsbudget voor de komende openstellingsronde is 11,5 miljard euro, bijna de helft meer dan de 8 miljard van vorig jaar. De verhoging moet nog wel worden goedgekeurd door de Tweede Kamer.

De openstellingsronde van de SDE++ loopt van 10 september tot en met 10 oktober. In de eerste fase (de eerste week) gaat het om projecten met een subsidie tot 75 euro per ton CO2, oplopend tot 400 euro per ton in de vijfde en laatste fase, die is opengesteld van 7 tot en met 10 oktober.

Hekjes en nieuwe categorieën

Net als vorig jaar gelden er ‘hekjes’, waarmee subsidies voor specifieke maatregelen zijn afgeperkt. Dit jaar zijn dat hekjes van 1 miljard euro voor de domeinen Lagetemperatuurwarmte, Hogetemperatuurwarmte en Moleculen. Jetten stelt ook voor om een aantal nieuwe categorieën open te stellen, mits uitvoerbaar. Het gaat om zonnepanelen met kleine dakaanpassing, natuurinclusieve zonnepanelen op veld, een generieke categorie voor aquathermie, lucht-water-warmtepomp voor toepassing in de glastuinbouw, kleinschalige vergisting en tot slot drie nieuwe categorieën voor elektrificatie van de industrie: thermische opslag hogetemperatuurwarmte, procesgeïntegreerde

warmtepomp en een categorie voor waterstofproductie door middel van elektrolyse op basis van een power purchase agreement (PPA). Enkele andere categorieën, zoals waterkrachtenovatie, worden dit jaar niet opengesteld.

Kamerbrief , 1 maart 2024