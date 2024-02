Mkb kan weer SLIM-subsidie aanvragen

Aanstaande vrijdag 1 maart start het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. De subsidie kan worden aangevraagd tot en met donderdag 28 maart 17.00 uur.

De SLIM-subsidie, opvolger van de afgeschafte STAP-regeling, helpt bedrijven initiatieven op te zetten om werknemers zich blijvend te laten ontwikkelen om hen goed inzetbaar te houden. Per aanvrager kan in het aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag worden ingediend. De behandelvolgorde van de aanvragen wordt bepaald door middel van een loting. Aanvragers moeten zich vooraf registreren via het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid.

Wijziging op details

De SLIM-regeling is per 1 januari op details gewijzigd; de regeling blijft op hoofdlijnen hetzelfde. De activiteit ’de doorlichting van de onderneming’ is aangevuld, waardoor ook subsidie kan worden verstrekt voor doorlichtingen die zien op het inzichtelijk maken van andere ontwikkelbehoefte om de leerrijke werkomgeving te versterken. ‘Het gaat hierbij dan in elk geval om leercultuurscans. Een leercultuurscan is een diagnose-instrument dat ondernemingen kunnen gebruiken om de eigen leercultuur te meten en analyseren’, aldus het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Structurele inbedding

Verder is met het nieuwe begrip ‘L&O-methode’ nader afgebakend wanneer er sprake is van een methode die voor subsidie in aanmerking komt. Dat begrip staat voor: structurele inbedding van leer- en ontwikkelactiviteiten, die primair is gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden, kennis en beroepshoudingen van werkenden in de onderneming. ‘Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van een bedrijfsschool, een online leeromgeving, een digitaal kennis- en leerportaal/platform, het ontwikkelen van leerlijnen of e-learning, een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken of de introductie van leerambassadeurs.’

Voor subsidies die in 2024 worden aangevraagd, geldt voor externe adviseurs een maximaal uurtarief van 135 euro exclusief btw.