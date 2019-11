Accountant: Raad je klant een coach aan!

All you need is a Qredits-coach.!…en dan kun je als ondernemer de hele wereld aan. Gekscherend gezegd natuurlijk. Maar er zit een kern van waarheid in. Van de ondernemers die bij Qredits gefinancierd is zijn er na drie jaar nog 86% actief. Een geweldig percentage in vergelijking met de getallen van de KvK, waar nog 74% actief is na drie jaar.

Volgens ons ligt dat aan de coaching die we onze ondernemers bieden. Qredits staat namelijk voor meer dan krediet alleen. Een poule van 600 vrijwillige coaches staat deelt onze bevlogenheid voor ondernemers en draagt hun ervaringen en kennis graag over op (beginnende) ondernemers.

Dit coachen heeft een enorm effect. Nu we tien jaar bestaan, wilden we deze prachtige ervaringen ook delen tijdens ons jubileumevent. Daar lieten de ondernemers er geen gras over groeien. Zij vertelden over de ervaringen met hun coach en namen plaats in de ‘All you need is Qredits-caravan’ om hun coaches te bedanken.

Kan jouw klant ook een klankbord gebruiken op het gebied van marketing? Of is persoonlijke ontwikkeling een aandachtspunt? Adviseer hen dan een coachingstraject van Qredits. Voor slechts €200,- staat er half jaar lang een coach aan hun zijde. Alles om ondernemers te supporten!

Lijkt dit coachen jou ook leuk? Wil je ook iets betekenen voor ondernemend Nederland? Bij Qredits zijn we altijd op zoek naar een aanvulling op onze poule. Dus kun jij met jouw expertise ondernemers ook verder helpen? Meld je dan aan via www.qredits.nl/coaching Zo maken we Nederland samen ondernemender!