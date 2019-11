‘Verbinder’ Van Blijderveen leidt NOAB

Dirk-Jan van Blijderveen (45) is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Hij volgt Martien Hermans op die negen jaar bestuurslid was, waarvan ruim zes jaar voorzitter.

Verbinder

Van Blijderveen runt samen met zijn vrouw en negen medewerkers administratiekantoor Van Blijderveen b.v. financiële & fiscale dienstverleners in Lienden. NOAB omschrijft de nieuwe voorzitter als een ‘verbinder’, ‘een verenigingsman’ en een ‘goed luisteraar met een groot empathisch vermogen’.

Kantoor van de toekomst

Er liggen veel nieuwe uitdagingen in het verschiet. Van Blijderveen krijgt de opdracht de achterban te motiveren door te ontwikkelen naar een nieuwe rol. NOAB spreekt van ‘het kantoor van de toekomst’. Leden moeten zich met name gaan richten op het ontzorgen, begeleiden en adviseren van de ondernemer.

‘Naast en tussen leden’

Van Blijderveen: ‘Sinds juni 2017 ben ik bestuurslid bij NOAB. Vanaf dat moment heb ik mijn bijdrage mogen leveren aan het beleidsplan zoals dit thans tot uitvoering wordt gebracht. Het bewustzijn om in transitie te komen en de weg naar het kantoor van de toekomst te bewandelen is groot. De visie, ervaringen en al hetgeen ik tegenkom op deze ‘reis’, deel ik graag met onze leden. Tegelijkertijd sta ik naast onze leden, ik ben en blijf één van hen.’

Over NOAB

De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen is een branchevereniging met 1.000 aangesloten kantoren. Door het ontbreken van een wettelijk kader voor de achterban van NOAB geldt het kwaliteitskeurmerk reeds jaren als de norm voor zelfregulering in de markt. De aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren bedienen tezamen ongeveer 175.000 ondernemers in het MKB-segment.