Personalia | Dentons breidt fiscale praktijk verder uit

Advocatenkantoor Dentons in Amsterdam heeft de eigen fiscale praktijk verder versterkt met vijf benoemingen.

Per 1 januari is Peter van Velthoven (foto) begonnen als senior associate Tax; hij komt van Van Doorne. Hij adviseert cliënten over de (inter)nationale fiscale aspecten in de vastgoedpraktijk, de fusie- en overnamepraktijk en de zorg- en onderwijspraktijk. Het tax-team bij Dentons verwelkomt ook Ment Verbaan en William Farrugia, die beide per 1 januari zijn begonnen als fiscalist-stagiair.

Vorige maand breidde het team al uit met de van Deloitte afkomstige Davy Schoorl, die associate Transfer Pricing is geworden. Daarnaast is Giovanni Netten begonnen als junior associate Indirect Tax.

Dentons benoemde ook Kim Cuong Vo als kandidaat-notaris-stagiaire en Daan van Dooren als junior associate EU Competition & Procurement.

Dentons is het grootste advocatenkantoor ter wereld en trok een half jaar terug al Rezan Ökten aan als partner en hoofd Transfer Pricing en Sebastian Frankenberg (35) als counsel en head of Valuation Services.