Personalia | Marco Utermark nieuwe bestuursvoorzitter Moore DRV

Moore DRV heeft Marco Utermark per 1 januari benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter. Hij neemt de positie over van Michael Bick, die conform de bepalingen in de maatschapstatuten is teruggetreden. Utermark (51) maakte de afgelopen zes jaar al deel uit van het bestuur.

Dat bestuur is tevens uitgebreid met Marco du Pré (54) en Lorenz van der Vliet (55). Zij vormen per 1 januari 2024 het bestuur met Utermark, Jan Gijsel en Henk Treure. Daarnaast zijn zes personen toegetreden tot de maatschap Moore DRV. Het totaal aantal partners van het duizend medewerkers tellende accountants- en advieskantoor komt daarmee op 35. Toegetreden zijn Peter Allemekinders (48), Ilona Ausma (40), Michel Baas (41), Martin van der Bok (49), Bart de Heer (42) en Remco de Nooijer (36). Vier van hen zijn afkomstig van Rijkse Accountants & Adviseurs, dat zich per 1 januari aansloot bij Moore DRV.