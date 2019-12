‘SRA-Cultuurscan leidt tot meer kwaliteit’

SRA-accountantskantoren zijn positief over de ‘Cultuurscan’. Kantoren die de 0-meting hebben gedaan vinden dat denken in en over kwaliteit onderdeel geworden van de bedrijfscultuur. Maar er is nog wel werk aan de winkel.

Uit de SRA-Cultuurscan blijkt wat de kracht van het kantoor is en wat het kantoor onderscheidend maakt van collega’s. Ook eventuele optimalisatiepunten in de cultuur komen aan het licht. Volgens SRA, waarin 375 kantoren zijn verenigd, leidt alleen al het uitvoeren van een 0-meting (‘waar staan we nu’) tot méér kwaliteit. Meer dan 45 procent van het totaal aantal respondenten zegt dat de uitkomsten van de 0-meting besproken zijn binnen het kantoor, per vestiging of organisatiebreed.

Controlepraktijk

Eenderde van de SRA-kantoren heeft sinds 2016 de 0-meting gedaan. Ruim 40 kantoren hebben na de 0-meting ook de 1-meting van de Cultuurscan uitgevoerd, zegt een woordvoerder. De controlepraktijk, die het op veel fronten al behoorlijk goed deed, scoort in de 1-meting (t.o.v. de 0-meting) hoger op een flink aantal onderdelen. Dat is logisch, omdat zij volgens de AFM-richtlijnen verplicht beleid over kwaliteitsverbetering moeten formuleren.

Samenstelpraktijk

Opvallend is echter dat de samenstelpraktijk, die deze verplichting niet heeft, het denken over kwaliteit ook in toenemende mate op de agenda zetten. Zo blijkt dat er bij ieder deelnemend kantoor over kwaliteit gesproken wordt. En dit gebeurt in alle lagen van de organisatie, zowel op managementniveau als daaronder. Bij zo’n driekwart van alle kantoren wordt geen concessies gedaan als het gaat om kwaliteit, ondanks werkdruk, druk van klanten of leidinggevenden. Bij de controlepraktijk loopt dit percentage op naar zo’n 80%.

Leren van elkaar

Vrijwel alle kantoren die ook de 1-meting hebben gedaan, hebben thema’s benoemd en stappen gezet om ‘de kwaliteit’ op kantoor te verbeteren. Medewerkers geven aan dat er veel aandacht is besteed aan de interne communicatie. Naast het delen van vakinhoudelijke informatie, wat al hoog in het vaandel stond, is nu leren van elkaar en het sparren binnen en buiten het team een aandachtspunt binnen de bedrijfsvoering geworden.

Feedback geven moeilijk

Medewerkers vinden het nog lastig om kritiek te geven op vennoten. Managers hebben nog wat problemen met het ontvangen van feedback van medewerkers, zo blijkt. Net iets minder dan 30 procent van de kantoren past 360-graden feedback toe. Dat percentage moet omhoog, vindt SRA. Juist door je als manager kwetsbaar op te stellen en open te communiceren geef je het goede voorbeeld.

Ook kennisdeling kan beter

Wat ook nog beter kan is het met elkaar bespreken van dilemma’s, spanningen en fouten. Het geven van complimenten aan elkaar gaat de respondenten wél steeds gemakkelijker af. Ook kennisdeling moet hoger op de agenda.