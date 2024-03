Nichespeler Nijssen sluit zich aan bij SRA

Accountantskantoor Nijssen & Partners uit Den Haag is lid geworden van SRA. Het kantoor is een zogeheten ‘boutique’ audit-onlykantoor, opgericht eind 2022 en exclusief gericht op internationale jaarrekeningcontroles.

‘Ik heb mijn bedrijf opgericht vanuit de wens mij exclusief te richten op internationale groepscontroles’, zegt eigenaar Laurens Nijssen. Het kantoor doet alleen de jaarrekeningcontrole van Nederlandse moedermaatschappijen met activiteiten in het buitenland of juist buitenlandse moedermaatschappijen met hun activiteiten in Nederland. Nijssen is tevens aangesloten bij XLNC, een internationaal netwerk van onafhankelijke accountants-, juridische en managementadviespraktijken.

Afgelopen week werd ook het Zoetermeerse eenmanskantoor van Theo van der Vlist, actief onder de naam Meer dan Finance, lid van de SRA. Het kantoor richt zich op cliënten die de behoefte hebben aan een sparringpartner die inzicht geeft in hun financiële positie om beter te kunnen ondernemen.