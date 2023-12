Kostenstijging drukt winst 2022 bij SRA-accountantskantoren

Ondanks een omzetstijging van gemiddeld 7,5% in 2022, nam de winst over 2022 bij SRA-accountantskantoren in en werkzaam voor het mkb gemiddeld met ‘slechts’ 2,7% toe. Stijging van de totale kosten met 8,6% is daarvan de oorzaak. De collectieve loonsverhoging voor 2023 kwam neer op 5,7%. Ook het budget voor IT steeg met 7,7%.Dit zijn enkele uitkomsten uit drie SRA-Benchmarkonderzoeken 2023: het Salarisonderzoek, de Kantorenbenchmark en het IT-kostenonderzoek.

Het is voor het eerst dat SRA de drie benchmarkonderzoeken heeft gecombineerd. Dat levert dan ook een schat aan informatie op waar de eigen achterban zijn voordeel mee kan doen, vertellen Tony van Oorschot en Theo Reuters aan Accountancy Vanmorgen. Zij waren de afgelopen tijd betrokken bij de onderzoeken. “Bij de kantorenbenchmark vragen we kantoren altijd om de gegevens van twee jaar, zodat je ook vergelijkingsmateriaal hebt”, licht Tony van Oorschot toe. Veel informatie wordt ook weer uitgesplitst naar kantoorgrootte, zodat de vergelijking kan worden gemaakt met kantoren in dezelfde categorie. In de kantorenbenchmark viel dit jaar vooral de kostenstijging op die veel kantoren zagen. In welke kosten dat precies zit bleek lastig aan te wijzen. “Veel mensen denken dat het vooral in personeel zit, en dat is bij accountantskantoren natuurlijk ook altijd één van de grote posten. Maar de kostenstijging is daar maar voor een beperkt deel aan toe te schrijven.”

Theo Reuters hield zich bezig met het salarisonderzoek van SRA. Dat onderzoek levert veel informatie op over de salarissen die worden betaald in allerlei verschillende functies binnen het accountantskantoor. Daarnaast wordt ook gekeken naar de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden bij deelnemende kantoren, vertelt Reuters. SRA-leden gebruiken die informatie volop om te bepalen of ze in de huidige krappe arbeidsmarkt wel concurrerend zijn. Dat is nodig ook, want het aantal vacatures blijft bijzonder hoog, constateert Reuters: “Dat baart ons als SRA wel zorgen moet ik zeggen. Het is echt extreem.” En dus is het des te belangrijker om als kantoor te zorgen dat je aantrekkelijk bent als werkgever. “Wij gaan als adviesteam van SRA ook met dit rapport bij kantoren langs om met ze mee te denken over hoe ze het eventueel anders in kunnen richten; welke creatieve mogelijkheden zijn er nog ten aanzien van het werven van personeel, hoe bind je mensen aan je, maar vooral ook: hoe kun je de werkprocessen nog efficiënter inrichten?”

Bij het IT-kostenonderzoek viel onder meer op dat de werkelijke uitgaven – ondanks een verruiming van het budget – hoger lagen, vertelt Tony van Oorschot. “Het is ook geen eenvoudige post om volledig grip op te krijgen. De ontwikkelingen op IT-gebied gaan snel en dat vereist een continue vernieuwing. Het IT-kostenonderzoek helpt de kantoren om meer inzicht te krijgen in deze kosten.” Enkele opvallende bevindingen uit de benchmarkonderzoeken van SRA vind je hieronder. Voor leden is er nog veel meer informatie uit de onderzoeken beschikbaar.

Collectieve loonsverhoging

De gemiddelde collectieve loonsverhoging in 2023, naast een individuele verhoging, bedroeg 5,7%. Kantoren geven aan om voor 2024 een collectieve loonsverhoging van gemiddeld 2,5 tot 3% toe te kennen. 82% van de deelnemende kantoren verwacht dat de totale personele kosten per fte voor 2023 meer dan 5% hoger zullen uitpakken dan in 2022.

Aantal openstaande vacatures blijft hoog

Naast beloning is er ook oog voor secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo blijkt uit het onderzoek bijvoorbeeld dat medewerkers bij 95% van de deelnemende SRA-kantoren gefaciliteerd kunnen thuiswerken. Het gemiddeld aantal vakantiedagen ligt ruim boven de wettelijke norm.

Het aantal openstaande vacatures blijft onveranderd hoog. Bij de deelnemende SRA-kantoren aan het Salarisonderzoek stonden maar liefst 1500 vacatures open in augustus/september 2023. Ondanks een relatief hoog instroompercentage van 22,5%, steeg het aantal personeelsleden bij de deelnemende kantoren tussen augustus 2022 en augustus 2023 met 6,2%.

Kostenstijging remt winstgroei

De gemiddelde omzetgroei bij de deelnemende kantoren in 2022 ten opzichte van 2021 was 7,5%. Hiertegenover staat een flinke stijging van de totale kosten met gemiddeld 8,6%. Met name de overige bedrijfskosten, afboeking debiteuren en pr- en marketingkosten laten een uitschieter zien van 28%. De gemiddelde winst over 2022 nam hierdoor voor de deelnemende kantoren uiteindelijk met 2,7% toe, blijkt uit de SRA-Kantorenbenchmark.

De gemiddelde netto-omzet per fte nam ten opzichte van 2021 bij alle kantoren toe: het meest bij kantoren tussen de 50 en 150 fte, het minst bij kantoren met meer dan 150 fte. Ten aanzien van het ziekteverzuim is een overallstijging bij alle deelnemende kantoren zichtbaar, die echter nog steeds onder het landelijke gemiddelde ligt.

IT-budget stijgt

Uit het IT-kostenonderzoek blijkt dat er flink geïnvesteerd wordt in IT: gemiddeld lag het IT-budget voor 2022 7,7% hoger dan in 2021. De IT-kosten bestaan uit software, infrastructuur en IT-personeel. Alle kantoren geven percentueel ongeveer evenveel uit aan de verschillende IT-kosten. De kantoren tot 25 fte geven verhoudingsgewijs meer uit aan infrastructuur dan aan IT-personeel ten opzichte van hun collega’s. Zij beschikken meestal niet over een eigen IT’er.