RSM Nederland beste accountant, branche zakt weg

RSM Nederland is voor het tweede jaar op rij de beste accountant volgens de MT1000. De branche als geheel scoort in 2019 aanzienlijk slechter dan in 2018.

5100 beslissers

Voor het MT1000-onderzoek zijn ruim 5100 zakelijke beslissers ondervraagd. Zij beoordelen zakelijke dienstverleners op hun klantgerichtheid, productleiderschap, excellente uitvoering en de Net Promoter Score (NPS). Respondenten zijn beslissers met inkoopbevoegdheid en hebben in de afgelopen drie jaar zaken gedaan met de bedrijven die ze beoordeelden. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in opdracht van leiderschapsplatform MT.

Stijgers en dalers

In de categorie ‘accountancy’ voert RSM Nederland net als in 2018 de ranglijst aan. Deloitte klimt van 5 naar 2. Op de derde plaats eindigt BDO (vorig jaar 2). Opvallende stijgers zijn MTH accountants & adviseurs (4, vorig jaar 21), Flynth (8, vorig jaar 14) en HLB Van Daal (10, vorig jaar 26). Grootste daler is CROP. In 2018 was dit kantoor de twee na beste accountant van Nederland. In 2019 moet CROP genoegen nemen met een 15e plaats. Het accountantskantoor met de laagste score is Grant Thornton. Van de Big Four krijgt EY de laagste waardering. Het kantoor is slechts 26e. De andere BF’s staan alle in de top tien.

Branche zakt weg

De branche als geheel komt aanzienlijk slechter uit de bus dan vorig jaar. In 2018 eindigde RSM Nederland in de totale ranglijst van zakelijke dienstverleners op de 86e plaats, maar zakt nu naar 161. Dat betekent dat er bij de beste 100 zakelijke dienstverleners van Nederland geen accountantskantoor te vinden is. Stonden er vorig jaar nog vijf kantoren in de top 200, nu zijn dat er drie. Het totaal aantal accountantskantoren in de MT1000 is nagenoeg gelijk gebleven (30 in 2019, 29 in 2018). Beste zakelijke dienstverlener in de ranking is Sales Improvement Group (salesadvies en -training). The Executive Network (werving & selectie) en TransIP (hosting) complementeren de top drie.

Productleiderschap

De meest klantgerichte accountantskantoren zijn BDO, ABAB, De Jong & Laan en Visser & Visser. Zij krijgen als enige kantoren de maximale vijf sterren. Inkopers zijn kritischer over het productleiderschap van accountantskantoren. Alleen PwC krijgt hier vijf sterren. Een ‘excellente uitvoering’ is daarentegen veel minder zeldzaam in de accountantsbranche: 8 van de 30 kantoren krijgen van inkopers de maximale score. De hoogste NPS-scores hebben RSM Nederland, HLB Van Daal en PKF Wallast.

De top 10 accountantskantoren (met positie in 2018)