Omzet Crowe Foederer plust 2,6% in 2020, groeispurt in eerste kwartaal 2021

Crowe Foederer heeft vorig jaar de omzet met 2,6% vergroot tot € 52,7 miljoen. Dit jaar is de groei versterkt, met een plus van 11% in de eerste vier maanden, meldt het bedrijf.

In 2020 is de omzet van de nummer 16 uit de top 30 accountantskantoren dus toch toegenomen, ondanks dat CEO Johan Daams afgelopen najaar nog een pas op de plaats voorspelde. De toename is boven de gemiddelde groei van de sector administratieve dienstverlening (accountancy, belastingadvisering en administratie), die volgens het CBS 1,8% bedroeg, geeft Daams aan. ‘De belangrijkste groei zagen we in het afgelopen jaar bij onze auditdiensten, maar voor alle service lines was er sprake van groei.’

Autonome groei van 10%

En dit jaar is de stijgende lijn van 2019, toen de inkomsten met 11% toenamen, weer opgepakt. ‘Dit ligt fors hoger dan de groei van 3,8% die het CBS aangaf over het eerste kwartaal van 2021. Alle vestigingen en service lines laten een sterke groei zien. Zowel voor de traditioneel sterke pijlers van de accountantsorganisatie, zoals audit en fiscale advisering, maar ook voor de sterk opkomende service lines HR Services, Corporate Finance en Technology waaronder cyber security. Voor geheel 2021 verwachten we een autonome groei van 10% en dit past in onze groeiambities voor de komende jaren van 5 tot 10% per jaar.’

Aantal medewerkers naar 500

Vorig jaar is het aantal medewerkers met 27 toegenomen tot 448: een stijging van ruim 6%. ‘De groei in medewerkers overstijgt al jarenlang de groei in omzet vanwege het feit dat we blijven investeren in de ontwikkeling van medewerkers, diensten en specialismen.’ Binnenkort treedt naar verwachting de 500e medewerker in dienst bij Crowe Foederer. Ook tijdelijke arbeidskrachten zijn welkom: ‘Zo hebben we in 2020 een recordaantal stagiaires en werkstudenten mogen verwelkomen, in totaal 59, en hen laten kennis maken met de aantrekkelijkheid van het werken in de accountancy. Dit jaar zullen we een 70-tal stagiaires en werkstudenten een plek bieden als onderdeel van onze bijdrage in het investeren in professionele talenten in onze branche.’

Dataplatform

Het komende halfjaar wordt kantoorbreed een learning & development-programma geïmplementeerd voor alle medewerkers. ‘De focus zal daarbij in eerste instantie liggen bij de auditdiensten en daarnaast het verder toepassen van de business intelligence-mogelijkheden van onze datascience-oplossing.’ Het zelf ontwikkelde datascienceplatform is vorig jaar opgeleverd en wordt de komende jaren verder uitgerold over de verschillende service lines en klantgroepen.