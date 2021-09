Interimbestuurder Accon avm: ‘Ik wil weten of het verlies structureel of incidenteel is’

Sinds gisteren leidt verandermanager Theo de Vries Accon avm. Bij het krimpende Accon avm moet de vroegere Flynth-bestuurder het lek boven zien te krijgen. ‘Bedrijven die op rolletjes lopen, daar heb ik niet zo veel zin in.’

Sinds deze week leidt Theo de Vries Accon avm. Bij dat kantoor zit zijn voorganger, Guus Delger, wegens ziekte thuis. Ook is directielid Monique van Lijssel onlangs teruggetreden. Accon avm heeft zijn jaarcijfers over 2020 nog niet gedeponeerd, net als het door een governance-conflict geplaagde Flynth. Accountancy Vanmorgen sprak met De Vries over zijn mandaat, zijn plan van aanpak en zijn visie op Accon avm.

Verandermanager

Theo de Vries maakte carrière als registeraccountant bij EY, waar hij 39 jaar lang werkzaam was. De Vries controleerde veel bedrijven in Noord-Nederland, en in zijn latere jaren, vanuit kantoor Amsterdam. Een kwarteeuw maakte hij deel uit van de partnervergadering van EY, waar hij tussen 2005 en 2011 in het landelijk bestuur verantwoordelijk was voor het accountancy-personeel. In 2013 zwaaide hij af. Een jaar later werd hij via Boer & Croon ingeschakeld om orde op zaken te stellen bij Flynth. In de drie jaar dat die opdracht duurde, wist hij Flynth weer winstgevend te maken. Na De Vries’ mandaat werd huidig algemeen directeur Bas Hidding benoemd. Afgelopen jaren leidde De Vries een reorganisatie bij dierentuin Wildlands in Emmen, het vroegere Noorder Dierenpark.

Hoe bent u benaderd door Accon avm?

‘Ik werd twee weken geleden via Boer & Croon gebeld. Dat bureau was door de raad van commissarissen benaderd. Of ze een bestuursvoorzitter ad interim konden leveren. Met Boer & Croon heb ik al langer een arbeidsrelatie, van 2014 tot en met 2016 was ik via dat bureau werkzaam bij Flynth Holding. Omdat ik met zoveel plezier terugkijk op mijn tijd bij Flynth, was de keuze niet ingewikkeld. Accon avm is een soortgelijke organisatie – het vindt zijn oorsprong in de agrarische boekhoudbureaus, heeft een soortgelijke structuur met een stichtingsbestuur en een raad van commissarissen. En zonder partners. Ik heb dus volmondig ja gezegd.’

Wat is uw mandaat?

‘Men heeft me gevraagd of ik de bestuursvoorzitter, die ziek thuis zit, kon vervangen. Eigenlijk heeft mijn opdracht twee elementen: verbeteren wat er verbeterd kan worden, en de langetermijntoekomst van de organisatie zeker stellen. Voor mij is de eerste vraag die ik wil beantwoorden hoe gezond de organisatie is. Dat vraagt om een verkenning, die ik samen met collega-directielid Emmy Lammens zal uitvoeren. Alles wat ik doe, gebeurt overigens in nauw overleg met de raad van commissarissen. Aan dat bestuursniveau zal ik geregeld samen met mijn medebestuurder verantwoording afleggen. En met de aandeelhouder, het bestuur van Stichting Accon avm, heb ik afgelopen vrijdag, tijdens de vergadering waar mijn benoeming is bekrachtigd, kennis gemaakt.’

Ziet u zichzelf als een interim-manager die op de winkel past, of als een turnaround-manager?

‘Meer als dat laatste. Ik ben actief in de reorganisatie van organisaties.’

U bent dus een puinruimer?

‘Ja, en puinruimer is misschien een zwaar woord. Ik noem mezelf liever specialist in veranderingstrajecten. In bedrijven die op rolletjes lopen, daar heb ik niet zo veel zin in. Ik vind het prachtig als er in een branche die ik goed ken, zoals die van accountantskantoren door mij wat te verbeteren valt. Daarom vind ik deze opdracht uitdagend.’

Wat is de horizon van uw opdracht?

‘Met mijn opdrachtgever, de raad van commissarissen, heb ik geen eindmoment afgesproken. Mijn opdracht bij Flynth Holding, zou aanvankelijk negen maanden duren. Dat werden drie jaar. Tijdens die drie jaar heb ik met buitengewoon veel plezier leiding mogen geven aan Flynth, en is een reset van die organisatie tot stand gebracht.’

Wat is uw eerste indruk van de financiële gezondheid van Accon avm?

‘De cijfers over 2020 hebben we nog niet. Eind oktober verwacht ik die cijfers wel te kunnen tonen. Er wordt druk aan de concept-cijfers gewerkt.’

Heeft de controlerend accountant, Mazars, niet willen tekenen?

‘Nee, in die fase zitten we nog niet. We zitten nog in de correctiefase van onze concept-jaarrekening.’

Wat kunt u zeggen over de omzetontwikkeling en de winst?

‘De prestaties zullen niet positief zijn. De exploitatie was in 2020 verlieslatend. En de omzet is licht gedaald. Een deel van mijn opdracht zal zijn om daarvoor een verklaring te vinden; om te weten te komen of de krimp en het verlies structureel of incidenteel zijn.’

U vervangt Guus Delger tijdens zijn ziekte. Collega-directielid Monique van Lijssel maakt niet langer deel uit van het bestuur. Wat hebben de tegenvallende financiële prestaties met de bestuurswisselingen te maken?

‘Er is geen verband tussen die twee zaken. Guus Delger is ziek en we weten niet hoe lang zijn ziekte zal gaan duren. Monique van Lijssel zal Accon avm per 1 december aanstaande verlaten. Waarom? Omdat ze wat anders gaat doen, ik weet ook niet precies wat. Omdat het enige overgebleven directielid Emmy Lammens nog maar vijf maanden geleden aantrad, heeft de raad van commissarissen ingegrepen. En aangezien we verlies maken, moet er een raad van bestuur zijn die daarop kan handelen.’

Vorige jaren was de auditpraktijk van Accon avm goed voor 5 procent van de omzet. Moet dat meer worden?

‘Als rechtgeaarde controleur vind ik dat heel erg belangrijk. Ik denk dat dat de huidige tijd, waar de Big Four niet meer zo happig zijn op het bedienen van grote delen van het midden- en kleinbedrijf, zeker kansen biedt voor organisaties als Accon avm. Ik weet nog niet wat de ideale omvang van een gezonde auditpraktijk in deze organisatie is. Maar we richten ons op groei.’

Waar wilt u op korte termijn op focussen?

‘Ik ga me richten op de gezonde bedrijfsvoering. Eerst wil ik het lek boven krijgen, samen met de organisatie. Ik zal ook sturen op het creëren van een fijne werkplek. Daarvoor wil ik de boer op: met onze mensen van gedachten wisselen. Ook wil ik werken aan topkwaliteit. Daarmee doel ik niet alleen op vaktechnische kwaliteit, maar op de tevredenheid van onze mensen. Elke euro omzet in een accountantsorganisatie gaat door de hoofden van de mensen die er werken. Mensen moeten zich prettig voelen, gewaardeerd worden. Dat moet zich vertalen in kwaliteit en klanttevredenheid.’