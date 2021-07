Omzet DRV groeit met 6,3 procent

DRV Accountants & Adviseurs zag in boekjaar 2020 de netto omzet met 6,3 procent groeien, van 59,2 miljoen in 2019 naar 62,9 miljoen euro in 2020.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het kantoor. De groei is volgens DRV getemperd door de coronacrisis. Met name de vraag naar dienstverlening van de deelnemingen van DRV bleef achter bij verwachtingen. De netto omzet van DRV zonder deelnemingen groeide met 7,6 procent. Vooral de adviestak zag een stevige groei, van 12,4 procent.

Het gemiddeld aantal medewerkers steeg in 2020 met 27,9 fte, naar een totaal van 528,2 fte. “Positief is verder dat het team Audit & Assurance groeide in omvang tot meer dan 100 personen. De kanttekening is daarbij dat DRV weliswaar flink investeert en succesvol is in de werving van medewerkers, maar dat de groei opnieuw is beperkt door de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Naast kwaliteitszorg is er in het jaarverslag dan ook veel aandacht voor strategische personeelsplanning en -ontwikkeling”, aldus DRV.

In de Top 30 Accountantskantoren van Accountancy Vanmorgen stond DRV in september 2020 op de vijftiende plek, onder RSM en boven Crowe Foederer. RSM heeft nog geen jaarcijfers gepubliceerd, Crowe Foederer wel. Dat bureau groeide in 2020 met 2,6%. In omzet heeft DRV de afstand met Crowe Foederer dus vergroot.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Omzet (x mln) 40 46,5 49,5 54,9 59,2 62,9 Aantal fte 354 406 450,2 489 500,3 528,2 Omzet per fte (x 100.000) 113 115 110 112 118 119

Download hier het jaarverslag