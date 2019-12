Britse KPMG-top levert salaris in na winstdaling

KPMG gaat de 25 Britse topbestuurders minder salaris betalen na een winstdaling van 14%. De topsalarissen gaan in totaal met 6 miljoen pond omlaag.

De loonverlaging geldt voor het Britse bestuur en het orgaan direct eronder; de zij gaan per persoon circa een ton minder verdienen. De gemiddelde beloning bedraagt 840.000 pond, tegen nog 940.000 pond in 2018.

Winstdaling

KPMG liet begin deze maand weten dat de jaarwinst in het Verenigd Koninkrijk is gedaald tot 307 miljoen pond. Dat is 14% lager dan de 356 miljoen pond een jaar geleden. De verdiensten van de 623 partners zijn met 50.000 pond gedaald tot 549.000 pond; dat is een stuk minder dan bij andere kantoren. Volgens bestuursvoorzitter Bill Michael (foto) is het snijden in de topsalarissen de juiste stap, omdat ‘we allemaal in hetzelfde schuitje zitten’. Michael duikt zelf onder de kaap van 2 miljoen pond met zijn jaarsalaris: hij levert 200.000 pond in en komt uit op 1,9 miljoen.

Bezuinigingsoperatie

De winstdaling is onder meer het gevolg van een kostenstijging van 46 miljoen pond. Bij KPMG werken nu 16.485 mensen, duizend meer dan een jaar geleden. De hogere kosten zijn aanleiding geweest voor de bezuinigingsoperatie Project Zebra genaamd, die 100 miljoen pond moet besparen. Er worden daarnaast honderden miljoenen geïnvesteerd in betere kwaliteit van controles. Toezichthouder FRC doet momenteel een onderzoek naar de kwaliteit. Eerder kreeg KPMG al drie keer een boete wegens falende controles.

Bron: FD