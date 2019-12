Jonge accountants blijven werkdruk in relatie tot kwaliteit op agenda zetten

NBA Young Profs, de jongerengeleding van de NBA, trok al geregeld aan de bel over de gevolgen van werkdruk voor de kwaliteit. Afgelopen donderdag kwam een aantal jonge accountants samen voor het praktische event ‘Brein in Balans’ door onderzoeker en psycholoog Andreas Wismeijer. Voorzitter Adrian Egas: ‘De beste tip voor mij? Meer pauze nemen!’

Vanwaar deze workshop?

Egas: ‘We organiseren verschillende events voor onze achterban; ook in relatie tot soft skills. In 2018 hebben we als NBA Young Profs in samenwerking met Nyenrode ons rapport gepubliceerd over Young Professionals: opvattingen over het accountantsberoep. Daar kwam uit dat Young Professionals een hoge werkdruk ervaren die de kwaliteit van het werk negatief beïnvloedt. Bovendien is het niet goed voor de aantrekkingskracht van de branche. Dat onderwerp blijven we op de agenda zetten. Maar we vertalen het ook praktisch naar soft skills. We hebben gezocht naar een manier om onze leden te helpen om met werkdruk om te gaan en ze er bewust van te maken.’

Wat heb je zelf opgestoken van het evenement?

‘Ontlast je brein door niet blijvend bloot te staan aan prikkels van je telefoon en vooral: meer pauze nemen! We hebben inzicht gekregen in de werking van het brein. Het brein kan niet continu switchen tussen activiteiten en heeft pauzes keihard nodig om denkwerk te kunnen verwerken. Je kunt je brein niet maar zo uren achter elkaar belasten. Zeker niet door continu te schakelen tussen verschillende activiteiten. Dus je mail dicht en je telefoon weg wanneer je bezig bent met een complexe opdracht. En ga tussendoor even koffie halen. Een eindje wandelen. Rustig naar de wc gaan, zónder telefoon. Dat kun je dus gedurende de dag doen. Maar ook in het weekend moet je opletten. Laat de werkmobiel even liggen. Dat heeft natuurlijk veel met de cultuur in je bedrijf te maken. Wordt er echt van je verwacht dat je in het weekend nog terugmailt? Andreas Wismeijer zei ook dat je het als sector wel heel bont hebt gemaakt als de inspectie langskomt om werkstress te onderzoeken. Het is echt een issue.’

Jullie hebben ook in de reactie op het CTA-rapport weer aandacht gevraagd voor werkdruk.

‘Ja, wij zien dat werkdruk een negatieve impact heeft op de kwaliteit van het werk van de accountant. En laat die kwaliteit nu steeds ter discussie staan. Als je dan de factor werkdruk niet onderkent en erkent, dan sla je een belangrijk punt over. Het wordt wel steeds meer opgepakt hoor, we zien het thema ook terugkomen in jaarverslagen. Maar de werkvloer herkent het dan toch niet altijd. Het ligt ook erg aan je directe manager of de partner voor wie je werkt.’