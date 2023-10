Jonge accountants bomen met AFM over kwaliteit frauderisico-analyse

Jonge professionals van de grootste negen accountantskantoren en de NBA-afdeling Young Profs hebben afgelopen week een gesprek gehad met de AFM over fraudeopsporing. De jongeren voelen zich geraakt door negatieve berichtgeving naar aanleiding van het AFM-rapport over de ontbrekende scherpte bij accountants in frauderisico-analyses.

De toezichthouder kwam in juni met een kritisch rapport over de houding van accountants bij de frauderisicoanalyse. De AFM is daarover in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de jongeren in de sector. ‘De negatieve berichtgeving over de accountancysector die ontstond naar aanleiding van dit rapport deed bij veel young profs pijn’, aldus de NBA. ‘Zij hebben immers de afgelopen jaren hard gewerkt om de kwaliteit te verbeteren.’ De AFM wilde weten of de opmerkingen in het rapport herkenbaar waren en of de aanbevelingen voldoende worden opgevolgd.

Volgens de NBA was het een open gesprek waarin ervaringen werden gedeeld en discussie is gevoerd. ‘Met deze input kunnen de young profs aan de slag om de kritische mindset te laten zien en een kritische dialoog aan te gaan binnen hun team en met de klant. De AFM is blij met de inzichten in het perspectief van de young profs en neemt dit mee in de dialoog met de accountantsorganisaties.’

Ingewikkeld spanningsveld

De AFM benoemde onder meer voorbeelden waarbij accountants beredeneren waarom frauderisico’s er niet zijn, in plaats van dat zij onderzoeken en onderbouwen hoe frauderisico’s zich wel kunnen voordoen.

‘Enkele young profs gaven aan dat er een ingewikkeld spanningsveld bestaat tussen enerzijds het opbouwen van een vertrouwensband en klantrelatie en anderzijds het kritisch blijven op frauderisico‘s.

Meerdere young profs hebben positieve ervaringen gedeeld over de inzet van fraudedeskundigen op de opdrachten. Zij gaven daarbij aan dat dit doorgaans leidt tot een bredere en kritischere blik op frauderisico’s.’

Geen behoefte aan meer checklists

De jongeren hopen niet dat de accountantsorganisaties met meer checklists komen naar aanleiding van het AFM-rapport. ‘Meer checklisten zorgen er niet voor dat accountants scherper worden op frauderisico’s en dat hun mindset verbeterd. Enkele accountantsorganisaties grijpen het rapport aan om het gesprek met accountants te voeren over hoe hun mindset kan bijdragen aan een scherpere frauderisicoanalyse. Dit wordt positief ontvangen door de young profs. Daarnaast benoemen zij dat trainingen een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn om de frauderisicoanalyse te verbeteren.’