40% jongeren wil komend jaar wisselen van baan

Een op de drie jongeren ervaart een te hoge werkdruk. Dat blijkt uit PwC’s Hopes & Fears 2023, een wereldwijd onderzoek naar ervaringen en verwachtingen van werknemers. 40 Procent van de jongeren wil komend jaar wisselen van baan.

Uit het onderzoek waar ruim 53.000 werknemers voor werden ondervraagd, waarvan 1600 in Nederland, blijkt dat de jongere generatie werknemers van 18 tot en met 42 jaar een hogere werkdruk ervaren dan oudere generaties. Van de Nederlandse respondenten geeft 31 procent aan dat de werkdruk te hoog is. Volgens Don van der Steeg, specialist op het gebied van Workforce Strategy bij PwC, kan nieuwe technologie, zoals AI, een oplossing zijn voor het verlagen van de werkdruk. ‘Gebruik de invloed van AI om de werkdruk te verlichten, nieuw werk mogelijk te maken en daarmee mensen langer aan je te binden.’ Volgens van der Steeg is het interessant dat bijna een derde van de jongeren aangeeft dat AI hun werk efficiënter en productiever maakt. ‘Jongeren zitten denk ik dichter op de ontwikkeling van AI. Zij zien de kansen en mogelijkheden.’ Ouderen schatten de impact hiervan lager in. Bijna 40% van de werknemers van 43 jaar en ouder denkt niet dat AI hun werk zal beïnvloeden.

Krapte doet zich voelen

Dat 40 procent van de jonge werknemers komend jaar wil wisselen van baan, baart Raymond Welmers, deskundige op het gebied van HR en arbeidsvoorwaarden bij PwC, zorgen: ‘De krapte op de arbeidsmarkt begint pijn te doen en jonge generaties geven aan dat het niet vol te houden is. Dat is niet zomaar iets. Daarbij kun je bij mogelijke uitval door de huidige krapte het niet meteen opvangen. Veel bedrijven gaan met jongeren om alsof ze 45 jaar zijn. Het feit dat oudere generaties tevreden zijn, is omdat werkgevers zich met een one-size-fits-all aanpak op die groep richten en onvoldoende differentiëren naar de verschillen.’ Van der Steeg: ‘Organisaties moeten zich veel meer bezighouden met hoe ze mensen langer aan zich weten te binden. Kijk scherp wat voor mensen je de komende jaren nodig hebt en bied op maat wat deze mensen nodig hebben. In een blijvend krappe arbeidsmarkt is het zaak om perspectief te bieden als werkgever om het juiste talent aan te trekken en te behouden’.

Jongeren pessimistisch

Generaties denken onderling verschillend over de toekomstbestendigheid van hun werkgever: 83 procent van de werknemers van 43 en ouder denkt dat de organisatie nog zeker minstens tien jaar blijft bestaan, terwijl 40% van de werknemers tot en met 42 jaar denken dat de levensvatbaarheid van hun organisatie maximaal tien jaar of zelfs minder is. Van der Steeg: ‘Jongeren hebben nog een lange carrière te gaan en zij raken hiermee een belangrijk punt. Als organisaties de komende tien jaar hun bedrijfsprocessen op de huidige manier blijven inrichten, dan komt er een moment dat je als bedrijf niet meetelt, omdat je kosten te hoog zijn of je producten of diensten niet meer relevant zijn’.

Bron: PwC