Onderzoek: zorgen over accountantsbranche

Het MKB heeft een groeiende behoefte aan ondersteuning. Tegelijk neemt het aantal actieve AA’s af, terwijl ook de instroom van studenten AA zorgen baart. Dat stellen Novak en Full•Finance Consultants in het ‘Rapport Benchmark Accountancy: Salaris- en kantoorontwikkelingen 2019-2020’.

Accountant in business

Zorgen baart ook de richting waarin de RA’s zich bewegen. Het onderzoek constateert een lichte stijging in de overheids-/interne accountant en een explosie in de accountant in businessledengroep (+19% in periode 2012-2018). Op middellange en langere termijn zien de onderzoekers een structureel probleem bij het vervullen van de rol van mkb-accountant, de rol van auditaccountant en de continuïteit van een deel van het huidige aantal accountantskantoren (ca. 2.050), met name in het mkb-segment.

-8 en -15%

Deze bevindingen sluiten aan bij onderzoek van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). Daaruit volgt dat het aantal afgestudeerde accountants in de toekomst hoogstwaarschijnlijk zal afnemen, terwijl de vraag naar accountants al hoger is dan het aanbod van afgestudeerden. Het aantal studenten dat met een bachelor- of masteropleiding Accountancy start, is de laatste vijf jaar gedaald. Zo daalde sinds 2014 het aantal studenten dat is gestart met een hbo-bacheloropleiding accountancy met 8%. Bij de accountancy-gerelateerde masteropleiding in het wo verminderde het aantal nieuwe studenten zelfs met 15%.

Tarieven te laag

15% van de kantoren in het onderzoek behaalde het afgelopen jaar een mager tot negatief bedrijfsresultaat. Een belangrijke oorzaak is volgens Novak en Full•Finance Consultants de angst het eigen prijspeil te verhogen. De (personeels)kosten stijgen wel. Dat is een risico in het licht van de verwachte afkoeling van de economie. In een dalende conjunctuur is het veel lastiger de prijzen te verhogen.

Strijd om personeel

De druk op de arbeidsmarkt is in de accountancy al enige jaren voelbaar. Naast de afnemende belangtelling voor AA, is de concurrentie van andere branches een issue. Niet alleen gaan accountants vaker naar het bedrijfsleven/organisaties, maar ook de Belastingdienst werft een behoorlijke groep accountants en met name fiscalisten uit de branche. Uit eerder onderzoek van Full • Finance bleek dat studenten hbo-accountancy het vak verlieten omdat zij de cultuur (hiërarchisch en weinig ondernemend) in kantoren/branche weinig aantrekkelijk vonden.

3,5% meer loon

De onderzoekers adviseren de accountancy in te zetten op de volgende speerpunten: personeel vasthouden; prijzen verhogen en de branche weer aantrekkelijk maken voor nieuwkomers of zij-instromers. Voor kantoren met een gezond rendementspercentage luidt het advies de salarissen met 3 tot 3,5% te verhogen. Voor goed presterende medewerkers adviseren we een individuele verhoging die hoger ligt dan 3,5%.

Zelfde uitdagingen

De uitdagingen waarmee de sector geconfronteerd wordt, zijn niet veel anders dan die waarmee andere dienstverleners worden geconfronteerd. De druk vanuit wet- en regelgeving en compliance (NOCLAR) wordt steeds groter en zowel de governance voor de hele sector (rol SRA, NBA, AFM) als de governance van het individuele bedrijf (partner (bv-)structuur, coöperatie, vof, stichting) zijn onderwerp van discussie.

Download hier het rapport.