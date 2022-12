ING: fors hogere tarieven door tekort aan accountants

Personeelstekort en strengere regelgeving doen accountantstarieven in 2023 met gemiddeld 3,5% stijgen. Dat is iets minder dan de tariefstijging van 4,5% in 2022. Het aantal gefactureerde uren groeit komend jaar naar verwachting met 2,5%. Dit blijkt uit cijfers van ING Research.

Na twee uitzonderlijke jaren door de coronapandemie is de accountancybranche in 2022, met een verwachte groei van het aantal gefactureerde uren met 3,5%, terug op een stabiel groeipad. Dit is in lijn met de jaarlijkse volumegroei voorafgaand aan de uitbraak van de coronapandemie. Voor 2023 wordt een iets lager groeitempo verwacht. Naar verwachting neemt met name de vraag naar adviesdiensten in 2023 af. Doordat de economische groei in 2023 grotendeels tot stilstand komt, een relatief hoge rente en aanhoudende onzekerheid in de markt verwachten bedrijven in 2023 minder te investeren, waardoor de adviesbehoefte afneemt.

Veel werk

Overigens hebben accountantskantoren aan opdrachten geen gebrek en wordt het de komende jaren alleen maar drukker. Niet alleen vanwege de extra werkzaamheden voortvloeiend uit de coronapandemie, zoals controle van een juist gebruik van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de verschillende NOW-regelingen, maar ook doordat het aantal bedrijven met een verplichting tot wettelijke controle van de jaarrekening toeneemt. Ook nieuwe regelgeving, zoals de nieuwe Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die begin 2024 van kracht wordt, levert de sector meer werk op.

Tekort aan accountants

De accountancybranche kampt al langere tijd met personeelsschaarste. Dit zorgt bij twee derde van de accountantskantoren voor een rem op de groei, zo blijkt uit de meest recente CBS-Conjunctuurenquête. De tekorten leiden ertoe dat kantoren selectiever worden in het aannemen van nieuwe klanten en dat ze de bestaande klantportefeuille onder de loep nemen, waarbij afscheid wordt genomen van minder renderende relaties. Hierdoor komt de wettelijke controle bij niet-beursgenoteerde bedrijven mogelijk in de knel.

Financiële audit fors duurder

De tarieven voor accountantsdiensten liggen in 2022 gemiddeld 4,5% hoger dan een jaar eerder. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en de hogere inflatie wordt voor 2023 voor de gehele sector een tariefstijging van gemiddeld 3,5% verwacht. Naast hogere kosten door strengere wet- en regelgeving, wat leidt tot intensievere controles, zijn de hogere tarieven deels compensatie voor de stijgende personeelskosten vanwege de krappe arbeidsmarkt. Dit geldt met name voor de auditpraktijk, waar de tarieven in de eerste negen maanden van 2022 gemiddeld met 5,3% zijn gestegen. Dit is de sterkste stijging in jaren.

Partnermodel staat onder druk

Om als accountantsorganisatie ook in de toekomst te kunnen blijven groeien is het cruciaal om accountants te vinden en aan het bedrijf te binden. Waar voorheen het partnermodel hét middel was om personeel aan te trekken en te binden, is dat niet langer het geval. De nieuwe lichting accountants, de twintigers, willen meestal niet eerst meer jarenlang ‘buffelen’ voordat ze partner kunnen worden en dan pas in aanmerking komen voor de interessante opdrachten. Ook hechten ze meer belang aan andere factoren, zoals minder werkdruk en meer variatie in de werkzaamheden.

Data-analyse maakt werk aantrekkelijker

‘Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende instroom van nieuw talent staat de sector voor de uitdaging om het werk en de opleiding aantrekkelijker te maken’, stelt Katinka Jongkind, sectoreconoom Services bij ING Research. ‘Dit kan onder meer door te investeren in digitalisering en andere slimme tools, zoals bijvoorbeeld data-analyse. Hierdoor veranderen de werkzaamheden van accountants op termijn. Ook vereist het dat er steeds vaker in multidisciplinaire teams gewerkt, omdat er behoefte is aan andersoortige expertise, zoals data-analisten en IT-specialisten. Dit maakt het beroep van accountant voor jongeren aantrekkelijker doordat de werkzaamheden én de teams afwisselender worden.’

Lees hier het complete onderzoek.