Sterke groei omzet en resultaat bij NOAB-leden

Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren die zijn aangesloten bij NOAB en Fiscount, behaalden in 2020 7% meer omzet en 35% meer resultaat dan in 2019. Dit blijkt uit de elfde editie van de Benchmark Kantoorcijfers, gehouden in de zomer van 2021.

Goed jaar voor branche

Het gemiddelde kantoor groeit qua omzet met 7% en qua resultaat vóór managementbeloning met 15% en ná managementbeloning zelfs met 35%. Bovendien lukt het om personeel aan te trekken en een hogere productiviteit te behalen. Kantoren investeren sterk in automatisering van processen, maar ook in automatisering van activiteiten met een extra toegevoegde waarde, zoals KPI-rapportages en advisering. Het administratieve werk prevaleert nog sterk en biedt een stabiele basis. Al met al ontwikkelt de branche zich positief en is zij succesvol bezig met het optimaliseren van processen. Dat zijn de hoofdlijnen van de Benchmark Kantoorcijfers 2021.

Kostenstijging

De totale kosten in 2020 zijn gestegen met gemiddeld 4%, waarbij de ICT-kosten de overhand hadden met een stijging van 12%. Na de personeelskosten is ICT daarmee de grootste kostenpost met gemiddeld 7,4% van de totale kosten. Het gemiddelde kantoor investeert € 34.000 (5,9% van de omzet) in ICT en € 224.000 (38,3% van de omzet) in personeel.

Gemiddelde kantoor

Het gemiddelde kantoor (op basis van 405 deelnemers, waarvan 392 met financiële cijfers over 2020) haalde in 2020 een omzet van € 586.000 en is 6,1 fte groot. Daarvan is 1,6 fte eigenaar/vennoot/aandeelhouder. Het gemiddelde kantoor heeft in totaal € 562.000 aan toegevoegde waarde en € 212.000 aan resultaat vóór managementbeloning. Na managementbeloning is het resultaat in 2020 € 69.000. Het gemiddelde kantoor keert € 142.000 uit aan haar eigenaren.

Administratief werk blijft basis

Het grootste deel van de omzet wordt nog steeds behaald met administratieve verwerkingen en het samenstellen van jaarrekeningen (totaal 63%). De verhoudingen in omzet naar activiteit liggen al een aantal jaren op hetzelfde niveau, kleine wijzigingen daargelaten. De verwachtte verschuiving van administratieve naar meer adviesgerichte werkzaamheden lijkt voorlopig geen voet aan de grond te krijgen. Het percentage omzet uit het verzorgen van aangiften en de loonadministratie bedraagt 19%. De omzet fiscale en overige (strategische) advisering omvat 16% van de omzet, waarbij de omzet overige advisering met 15% groeit.

Personeel

Het aantal medewerkers inclusief eigenaren (in fte) dat in 2021 werkzaam is bij de 439 kantoren die deze vraag hebben ingevuld, is 2.615, een gemiddelde van 6,0 fte. Dit is een stijging van 4,4% ten opzichte van 2020. Er zijn echter vele vacatures. De kantoren zijn nog op zoek naar 352 fte (13,5% van de huidige bezetting), waarbij vooral administratief en accountancypersoneel wordt gezocht.

50% van de kantoren verwacht dat het personeelsbestand min of meer gelijk blijft

Meer dan 35% van de deelnemers verwacht dat administratief, accountancy en fiscaal personeel zal zijn toegenomen binnen drie jaar.

16% van de deelnemers verwacht geen juridische functies meer te hebben binnen drie jaar.

Omzet per fte

De omzet per medewerker (inclusief kantoorhouder) stijgt licht, met 2,9% tot € 96.000. De productiviteit verschilt echter sterk tussen kantoren van verschillende omvang. Kantoren van 1 tot 5 fte behalen een omzet per fte van minder dan € 90.000. Zelfstandigen zonder personeel doen het beter met € 97.000, evenals kantoren van 7 tot 16 fte (€ 99.000) of groter (€ 100.000). Al met al liggen deze productiviteitscijfers beduidend hoger dan de benchmark die we vorig jaar hielden. Kijkend naar de HARR © analyse (ontwikkeld door Govers Accountants), waarin wordt bepaald dat voor een gezonde bedrijfsvoering de personele kosten lager moeten zijn dan 60% van de toegevoegde waarde, zien we dat in 2020 de personele kosten gemiddeld over alle kantoren 70% van de bruto marge bedroegen. Bij kantoren tussen 7 en 10 medewerkers lukte het om dit percentage onder de 65% te krijgen. De personele kosten zijn de kosten van personeel en de managementbeloning.

Tarieven

Accountants, belastingadviseurs en kantoorhouders hebben de hoogste minimum- en maximumtarieven, tussen € 98 en € 128. Deze tarieven liggen zo’n 2,4% hoger dan in 2020. Conform verwachting liggen de tarieven bij grotere kantoren hoger dan bij de kleinere. Qua activiteiten zien we dat ook in 2021 de hoogste tarieven worden gevraagd voor fiscale en overige advisering (€ 89 – € 110). Dit is licht hoger dan in 2021. De laagste tarieven worden gevraagd voor administratieve dienstverlening (€ 56 – € 68). Ook hier hanteren de grotere kantoren over het algemeen hogere tarieven. Het percentage kantoren dat (al dan niet naast een uurtarief) vaste prijzen (totaalprijs, abonnementen, prijzen per stuk) hanteert stijgt van 72% naar 78%. 23% van de kantoren gebruikt slechts één prijsmodel, terwijl 17% van de kantoren vier of meer modellen gebruikt.

ICT

Qua ICT-ontwikkelingen zien we dat steeds meer kantoren investeren in het verbeteren van de productiviteit, waaronder de koppeling van systemen en het automatisch boeken. Boekhouden in de cloud is de standaard. Innovatie in nieuwe vormen van dienstverlening blijft steken op het niveau van 2020. Vooral grotere kantoren zetten deze nieuwe vormen in. KPI-dashboards zijn daarbij het meest populair, maar ook de 360-graden bedrijfsanalyse wordt steeds vaker gebruikt. Innovaties bij het inzicht in de eigen performance worden wel uitgevoerd, maar procesoptimalisatie voert de boventoon. Elektronische dossiervorming is gemeengoed geworden en elektronische werkprogramma’s worden steeds meer ingezet. Opvallend is dat grotere kantoren inmiddels bij alle ontwikkelingen voorop lopen.