Werk zat voor accountants door duurzaamheidsregels, maar controle komt in de knel

De toekomst voor de accountancybranche ziet er zonnig uit, stelt ING. Door onder meer nieuwe regels voor duurzaamheidsverslaglegging ligt het (advies)werk voor het oprapen. Anderzijds komt met name de wettelijke controle van de jaarrekening bij niet-beursgenoteerde bedrijven door personeelsgebrek in de knel.

De economen van ING hebben een update gegeven van het Vooruitzicht Accountancy, dat ook in januari al werd vernieuwd. Ze handhaven de verwachting dat de branche dit en volgend jaar met 3 procent groeit, gemeten in aantal gefactureerde uren. Dat is minder dan in 2021, toen corona en de bijbehorende steunmaatregelen nog een grotere invloed hadden en zorgden voor een plus van 5,3 procent, maar er is alsnog sprake van een ‘stabiel groeipad’. De verwachte economische zorgt voor een sterke vraag naar fiscaal advies, maar de vraag naar adviesdiensten in het algemeen zal juist afnemen, verwacht ING. ‘Onder meer doordat de markt voor fusies en overnames afkoelt. Dit wordt veroorzaakt door een oplopende rente en aanhoudende onzekerheid in de markt door de hoge inflatie en de situatie in Oekraïne.’

De accountant krijgt het de komende jaren alleen maar drukker, is de verwachting. ‘Niet alleen vanwege extra werkzaamheden die voortvloeien uit de coronapandemie, zoals controle van een juist gebruik van de verschillende NOW-regelingen, maar ook door nieuwe regelgeving en strengere verantwoordingseisen. Bovendien neemt het aantal bedrijven met een verplichting tot wettelijke controle van de jaarrekening toe.’

CSRD en frauderisico’s zorgen voor werk

Een voorbeeld van die nieuwe regelgeving is de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die voorschrijft dat behalve beursgenoteerde bedrijven ook middelgrote ondernemingen per 1 januari 2023 moeten rapporteren over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten en die moeten laten toetsen door de accountant. ‘Naast de invoering van de CSRD verwacht de AFM van accountants dat ze de frauderisico’s binnen bedrijven beter in kaart brengen en moeten ze gaan rapporteren over de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. Die laatste zijn bedoeld om de kwaliteit van de controle verder te verbeteren’, aldus Katinka Jongkind, sectoreconoom bij ING Research.

Hogere tarieven, meer personeelsgebrek

Ze verwacht dat de accountantstarieven dit jaar en in 2023 met meer dan 2 procent gaan stijgen. ‘Naast hogere kosten door strengere wet- en regelgeving, wat leidt tot intensievere controles, zijn de hogere tarieven deels compensatie voor de stijgende personeelskosten vanwege de krappe arbeidsmarkt. Dit geldt met name voor de auditpraktijk, waar het aantal accountantsorganisaties dat wettelijke controles uitvoert afneemt. Vorig jaar stegen de tarieven van de auditpraktijk met ongeveer 3 procent dan ook al sterk.’ Voorheen was er vooral sprake van een tekort in de controlepraktijk, maar inmiddels speelt dit ook in de samenstel- en de adviespraktijk. Er is vooral een tekort aan accountants met drie tot vijf jaar ervaring.

Multidisciplinaire teams trekken jongeren aan

Personeelstekort remt de groei wel af en kan de dienstverlening bedreigen: ‘Door een tekort aan accountants komt mogelijk de wettelijke controle bij niet-beursgenoteerde bedrijven in de knel. Kantoren worden immers selectiever in het aannemen van nieuwe klanten en nemen ook de bestaande klantportefeuille onder de loep, waarbij afscheid wordt genomen van minder renderende relaties.’ Bij accountantskantoren klopt er weinig talent aan de voordeur, terwijl de achterdeur openstaat: ‘Het tekort aan personeel komt onder meer door een lagere instroom van studenten op de opleiding en een uitstroom van ervaren accountants naar het bedrijfsleven.’ ING ziet een negatief imago als een van de oorzaken: ‘De sector is door alle regelgeving volledig dichtgetimmerd en weinig uitdagend. Bovendien hangt het tuchtrecht, waarbij accountants persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele onjuistheden in rapportages, als een zwaard van Damocles boven de sector. Dit doet de sector ook geen goed.’

Een oplossing voor het tekort is investeren in efficiënter werken met data-analyse. ‘Dit vereist wel dat er steeds vaker in multidisciplinaire teams gewerkt, omdat er behoefte is aan andersoortige expertise, zoals data-analisten en IT-specialisten. Dit maakt het beroep van accountant voor jongeren aantrekkelijker doordat de werkzaamheden en de teams afwisselender worden.’