Hogere accountantstarieven door krappe arbeidsmarkt

Na een zeer lichte krimp in 2021 kunnen accountants in 2021 en 2022 weer meer uren declareren. Omdat tarieven sneller stijgen dan het volume neemt de omzet flink toe, stelt het ING Economisch Bureau.

Herstel in 2021

De relatief stabiele accountancysector ondervond in 2020 enige hinder van de coronacrisis, resulterend in een lichte krimp (-0,1%) van het aantal gefactureerde uren. Dit jaar volgt herstel met een verwachte volumegroei van 1,5%. Voor 2022 voorziet het Economisch Bureau van ING zelfs een groei van 3,0%. Met het aantrekken van de economie neemt ook de vraag naar adviesdiensten weer toe. Een grotere bedrijvigheid en meer investeringsactiviteit zorgen voor meer vraag naar financieel en/of fiscaal advies. De groei wordt in 2021 nog enigszins beperkt doordat er nog altijd veel onzekerheid is in de markt met betrekking tot het verloop van de coronacrisis. Hierdoor zijn bedrijven dit jaar mogelijk nog terughoudend met het doen van investeringen, waardoor de vraag naar adviesdiensten dit jaar nog niet heel snel toeneemt. In 2022 wordt een verder herstel verwacht naarmate de onzekerheid uit de markt verdwijnt.

Tarieven stijgen

Daalde het volume in 2020 heel licht, de omzet nam met 2,1% toe. Dit komt doordat de tarieven voor het derde jaar op rij met ten minste 2% zijn gestegen. Met name de tarieven van de auditpraktijk en de financiële administratie groeiden sterk, met respectievelijk 2,9% en 2,5%. De tarieven voor financieel advies stegen daarentegen slechts met 1%. Naar verwachting stijgen de tarieven ook in 2021 met minimaal 2%. Naast hogere kosten door strengere wet- en regelgeving, wat bijvoorbeeld leidt tot intensievere controles, zijn de hogere tarieven deels compensatie voor de hogere personeelskosten vanwege de krappe arbeidsmarkt en voor de benodigde investeringen in digitalisering.

Krappe arbeidsmarkt is rem

De accountancybranche kampt al geruime tijd met krapte op de arbeidsmarkt. Vorig jaar nam het aantal openstaande vacatures in de specialistische zakelijke dienstverlening, waar onder meer advocaten, consultants en accountants onder vallen, door de coronacrisis weliswaar in rap tempo af. Maar in het eerste kwartaal van 2021 ligt het aantal openstaande vacatures, met 45 per 1.000 banen weer op het niveau van eind 2019. Ook uit cijfers van UWV blijkt dat er veel vraag is naar zowel register- als AA-accountants. Doordat goede accountants nog altijd schaars zijn, onder meer door concurrentie vanuit het bedrijfsleven en een lagere instroom van studenten, zorgt dit bij één op de drie accountantskantoren voor een rem op de groei, zo blijkt uit de Conjunctuurenquête. Dit percentage is eveneens gelijk aan dat van eind 2019.

Klanten mee krijgen in digitalisering

Naast personeelskrapte is verdere digitalisering een grote uitdaging voor de sector. Digitalisering van de werkzaamheden speelt al geruime tijd. Zo zijn met name de eenvoudige administratieve werkzaamheden bij de back- en de frontoffice gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Eén van de knelpunten daarbij is om de klant in dit proces mee te krijgen. Uit onderzoek van Exact blijkt dat een derde van de mkb-ondernemers nog altijd een ‘schoenendoos met bonnetjes’ bij zijn of haar accountant of boekhouder aanlevert. Hier valt dus nog een wereld te winnen.

Data-analyse is een volgende stap

Eén van de vervolgstappen in het digitaliseringsproces is het inzetten van (klant)data-analyse om de interne processen verder te optimaliseren (stap 2) en om de klant nog beter van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld door het geven van advies op maat (stop 3). Met behulp van data-analyse kan de klant op verschillende terreinen worden geadviseerd. Door de klant proactief in plaats van reactief te adviseren kunnen accountants zich onderscheiden van de concurrentie. Denk bijvoorbeeld aan het waarschuwen van de klant als uit actuele data blijkt dat het werkkapitaal onder druk komt te staan of een bepaald saldo wordt overschreden. Binnen de sector wordt hier nog nauwelijks gebruik van gemaakt, terwijl hier volop mogelijkheden liggen. De meest geavanceerde vorm van data-analyse zijn nieuwe data-gedreven verdienmodellen, als aanvulling op het huidige verdienmodel (stap 4). Een voorbeeld hiervan is het opzetten van een benchmark, zodat bedrijven – tegen betaling – hun bedrijfsprestaties met elkaar kunnen vergelijken. Voor de meeste accountantskantoren is dit nog toekomstmuziek.

Strategische koers uitzetten

Digitalisering en het voldoen aan de kwaliteitseisen als gevolg van strengere wet- en regelgeving vergen grote investeringen, waar schaalgrootte voor nodig is. Zo is bijvoorbeeld door de oplopende kosten de auditpraktijk bij veel accountantsorganisaties te klein om nog zelfstandig te kunnen blijven bestaan. Met name kleinere accountantsorganisaties zullen zich daarom beraden op hun strategische koers, waarbij ze de keuze hebben uit:

Schaalvergroting door middel van fusies en overnames. Specialisatie in bijvoorbeeld samenstel- en advieswerk of in een specifieke sector. Samenwerken met andere partijen zodat een bredere dienstverlening kan worden aangeboden.

Bron: ING Economisch Bureau